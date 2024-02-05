Роботы «Норникеля» успешно мигрировали на российское ПО

Компания реализовала проект перевода роботизированных процессов с зарубежной RPA-платформы на отечественную, который признали лучшим в стране.

Группа «Норникель» завершила проект миграции роботизированных процессов на отечественную платформу.

Как рассказал его руководитель Виктор Татушин, роботизировать рутинные процессы, заменяя в них человеческий труд на программный, в компании начали еще в 2017, а в активную фазу процесс вошел в 2019. В итоге к 2022 роботы заменили человека на более чем сотне участков.

Изначально эти работали на платформе UiPath, которая считается одни из мировых лидеров в сфере PRA (Robotic process automation). Однако, после того, как она ушла из России, встал вопрос о ее замене отечественным аналогом, который позволил бы продолжить работать всей системе без потери функциональности», — рассказывает Татушин.

В качестве альтернативы выбрали российскую разработку PIX RPA Platform. По словам Татушина, главным вызовом было то, что по своей технологической зрелости она сильно уступала UiPath.

Движение в сторону миграции началось примерно в середине 2022 (до этого «Норникель» примеривался к различным платформам, оценивал их перспективность). Исполнение проекта доверили компании «Первый Бит», которая является интегратором продуктов PIX Robotics (разработчик PIX RPA Platform). В итоге к концу 2023 на нее перешло 102 робота «Норникеля». Плюс, к этому сроку разработчик платформа (PIX Robotics) сумел довести ее технологическую зрелость (по сравнению с зарубежными аналогами) с 30-40%, которые были в апреле 2022, до примерно 90%. А по итогу первого квартала 2024 планируется достичь соответствия на 100%.

Проектов программной миграции такого масштаба, а один робот — это один процесс, в промышленной России еще не было. И мы смогли реализовать его в установленные срок. К тому же, для заказчика этот переход прошел совершенно незаметно и без потери функциональности», — говорит Виктор Татушин.

Стоит добавить, что по итогу 2023 этот проект «Норникеля» и «Первого Бита» признали лучшим в номинации «AI/RPA/IoT» премии «Проект года» GlobalCIO. В этот раз в нем участвовало 484 проекта. Победители в каждой номинации определялись в результате голосования представителей профессионального ИТ-сообщества.

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