СФУ и Гипроникель займутся развитием информационного моделирования для строительства

В будущем их наработки планируется масштабировать на другие отрасли.

Сибирский федеральный университет, компания «ИРИСОФТ ИНВЕСТ» и «Институт Гипроникель» (входит в группу «Норникель») подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве.

В рамках реализации этой договоренности, планируется создать единое пространство для разработки и развития ТИМ, а также подготовки кадров для этой сферы.

Площадка, которая объединяет практиков: институт как центр компетенций, ТИМ-оператора и вуз — важна для развития каждого участника партнерства. Совместное развитие кадров может стать драйвером повышения эффективности как процесса создания информационных моделей, так и развития ТИМ-платформ и формирования экспертных команд, которые работают над этим», — говорит генеральный директор «Института Гипроникель» Александр Вартомо.

В ряду прочего, участники концессии будут помогать друг другу при участии в грантовых конкурсах, государственных программах и формировании кластера технологических компаний в области ТИМ в Красноярском крае. Также они намерены расширять сферы внедрения технологий информационного моделирования в различных отраслях.

Рынок инжиниринговых услуг и технологий информационного моделирования кардинально изменился за последние два года и постоянно ставит перед нами новые вызовы, меняющие весь наш накопленный опыт. Создание экспертной площадки поможет нам аккумулировать разнообразный опыт в поиске ответов на эти вызовы, разрабатывать и тестировать решения для цифровой трансформации ключевых отраслевых инициатив», — отметил генеральный директор «ИРИСОФТ ИНВЕСТ» Роман Яцейко.

Стоит отметить, что для «Норникеля» и входящих в него структур сотрудничество с образовательными и научными учреждениями — это давняя и распространенная практика. Причем не только на федеральном уровне, но и региональном. Так, осенью 2023 компания договорилась с Сибирским федеральным и Заполярным государственным университетами о совместной работе в направлении исследований вечной мерзлоты, климатических изменений в Арктике, биотехнологий и искусственного интеллекта, а также внедрения инновационных технологий в производство.

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