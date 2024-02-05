Красноярская компания разработала тренажер для реабилитации пациентов после инсульта

Разработчик комплекса – красноярская компания «СенсоМед». На реализацию проекта в 2022 она получила грант Минцифры края.

В пресс-службе министерства DK.RU рассказали, что сумма гранта составила 9,1 млн рублей. Тренажер представляет собой манжету с датчиками и программное обеспечение с набором из пяти компьютерных игр. Результаты выполнения заданий может отслеживать врач-реабилитолог и корректировать курс лечения. Технология позволяет отслеживать результаты онлайн.

«СенсоМед» уже завершила все тестовые испытания устройства и работы программного обеспечения с применением искусственного интеллекта. В России аналогов такого устройства пока нет.

Разработчик проходит процедуру включения программно-аппаратного комплекса в реестр отечественного ПО», — рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

Напомним, ранее компания «СенсоМед» создала перчатку с датчиками, которая позволяет восстанавливать двигательные функции кисти с помощью специальных игр-тренажеров по методике. Теперь они усовершенствовали свою технологию.

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