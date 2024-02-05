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Красноярская компания разработала тренажер для реабилитации пациентов после инсульта

Красноярская компания разработала тренажер для реабилитации пациентов после инсульта
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Разработчик комплекса – красноярская компания «СенсоМед». На реализацию проекта в 2022 она получила грант Минцифры края.

#НОВОСТИ
В пресс-службе министерства DK.RU рассказали, что сумма гранта составила 9,1 млн рублей. Тренажер представляет собой манжету с датчиками и программное обеспечение с набором из пяти компьютерных игр. Результаты выполнения заданий может отслеживать врач-реабилитолог и корректировать курс лечения. Технология позволяет отслеживать результаты онлайн. 
 
«СенсоМед» уже завершила все тестовые испытания устройства и работы программного обеспечения с применением искусственного интеллекта. В России аналогов такого устройства пока нет.
Разработчик проходит процедуру включения программно-аппаратного комплекса в реестр отечественного ПО», — рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.
Напомним, ранее компания «СенсоМед» создала перчатку с датчиками, которая позволяет восстанавливать двигательные функции кисти с помощью специальных игр-тренажеров по методике. Теперь они усовершенствовали свою технологию. 
 
Напомним, Андрей Камоцкий с проектом SensoRehAb стал «Человеком года в ИТ» по версии журнала «Деловой квартал» в 2023.
 
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Автор: Петр Савельев
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