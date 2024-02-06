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Красноярский край направит на развитие туризма почти 5,5 млрд рублей

Природный парк "Ергаки", Висячий камень
Природный парк "Ергаки", Висячий камень. Автор фото: Александр Паниотов. Иллюстрация: vk.com/apaniotov

Приоритетными направлениями станут Ергаки, Шушенское, плато Путорана и Северный полюс.

#НОВОСТИ

На развитие туризма в Красноярском крае в период 2025…2027 потратят 5,47 млрд рублей — такие расходы заложены в Госпрограмме, утвержденной на днях правительством региона.

В качестве приоритетных направлений, на которые пойдут бюджеты, названы:

  • природный парк «Ергаки»;
  • с. Шушенское как один из этнографических центров страны;
  • территории вокруг Красноярска и Красноярского моря;
  • путешествия по Енисею;
  • плато Путорана;
  • Северный полюс.

Распределяться средства будут через механизм субсидий, которые будут предоставляться муниципальным образованиям, туроператорам, некоммерческим организациям и юридическим лицам, а также гранты турфирмам на программы социального туризма.

Пристальное внимание уделим поддержке бизнеса и созданию условий для входа инвесторов в отрасль. Особенно важно не только увеличить номерной фонд, но и простимулировать развитие семейной и развлекательной инфраструктуры. Здесь предложен целый перечень новых инструментов. Важно также повышать уровень сервиса и работать с кадрами в туризме, ведь именно они становятся проводниками в наш край», — отметила Юлия Филатова, замруководителя администрации губернатора Красноярского края. 

Добавим, что за неполный 2023 (девять месяцев) турпоток Красноярского края составил около 1,8 млн человек.

Это на 40% больше, чем за тот же срок 2022.

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Автор: Петр Савельев
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