Красноярский край направит на развитие туризма почти 5,5 млрд рублей

Приоритетными направлениями станут Ергаки, Шушенское, плато Путорана и Северный полюс.

На развитие туризма в Красноярском крае в период 2025…2027 потратят 5,47 млрд рублей — такие расходы заложены в Госпрограмме, утвержденной на днях правительством региона.

В качестве приоритетных направлений, на которые пойдут бюджеты, названы:

природный парк «Ергаки»;

с. Шушенское как один из этнографических центров страны;

территории вокруг Красноярска и Красноярского моря;

путешествия по Енисею;

плато Путорана;

Северный полюс.

Распределяться средства будут через механизм субсидий, которые будут предоставляться муниципальным образованиям, туроператорам, некоммерческим организациям и юридическим лицам, а также гранты турфирмам на программы социального туризма.

Пристальное внимание уделим поддержке бизнеса и созданию условий для входа инвесторов в отрасль. Особенно важно не только увеличить номерной фонд, но и простимулировать развитие семейной и развлекательной инфраструктуры. Здесь предложен целый перечень новых инструментов. Важно также повышать уровень сервиса и работать с кадрами в туризме, ведь именно они становятся проводниками в наш край», — отметила Юлия Филатова, замруководителя администрации губернатора Красноярского края.

Добавим, что за неполный 2023 (девять месяцев) турпоток Красноярского края составил около 1,8 млн человек.

Это на 40% больше, чем за тот же срок 2022.

Читайте также:

«Красноярские Столбы» в 2023 посетило меньше туристов

По итогам 2023 национальный парк «Красноярские Столбы» стал четвертым в рейтинге посещаемости особо охраняемых природных территорий России.

Юлия Филатова: Формула развития туризма — делать сильное сильнее

Для регионального туризма 2023 выдался продуктивным. Общероссийский тренд на внутренний туризм не просто сохраняется, но и усиливается.

Как лодочная станция стала «Островом»

Речной клуб «Остров» признан лучшим общественным пространством на премии «Человек года-2023». Эксперты отметили, как быстро, открывшись весной, локация завоевала популярность и любовь красноярцев.