Мошенники прикинулись спикером Заксобрания края и вымогали деньги у красноярцев
Злоумышленники не только представлялись именем Алексея Додатко, но и подделали его голос.
Телефонные мошенники пытались обмануть красноярцев, прикинувшись спикером Законодательного Собрания Красноярского края Алексеем Додатко. Об этом он рассказал на своей странице в vk.com.
Жулики, представляясь моим именем (и моим голосом), под видом специальной операции по выявлению каналов финансирования ВСУ, предлагали взять кредит в банке и передать им денежные средства», — написал он.
Также Додатко рассказал, что злоумышленники не только сгенерировали его голос, но и обладали персональными данными и сведениями о банковских счетах тех, кого пытались обмануть.
В краевой полиции ситуацию пока не комментируют, однако уточняют, что уголовное дело по этому факту возбуждено.
Это не первый случай в Красноярском крае, когда мошенники, в попытке обмануть людей, прикидываются власть имущими. Например, неделю назад мэр Дивногорска Сергей Егоров сообщил в соцсетях, что жителей этого города «атакуют» от его имени и имени других руководителей.
Сценарий один: представляются главой города, для убедительности в шапке профиля размещают мои фото и имя, просят сохранять в тайне переписку, ожидать звонка от представителя „федеральной службы“ и следовать его инструкциям», — рассказал Егоров.
Редакция DK.RU напоминает, что ни одни федеральные структуры (МВД, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, полиция и т.п.), как и органы госвласти на местах, не привлекают людей к сотрудничеству с помощью телефонных звонков. Любые подобные коммуникации являются попыткой обмана.
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