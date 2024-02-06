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Мошенники прикинулись спикером Заксобрания края и вымогали деньги у красноярцев

Мошенники прикинулись спикером Заксобрания края и вымогали деньги у красноярцев
Автор фото: master1305. Иллюстрация: freepik.com

Злоумышленники не только представлялись именем Алексея Додатко, но и подделали его голос.

#НОВОСТИ

Телефонные мошенники пытались обмануть красноярцев, прикинувшись спикером Законодательного Собрания Красноярского края Алексеем Додатко. Об этом он рассказал на своей странице в vk.com.

Жулики, представляясь моим именем (и моим голосом), под видом специальной операции по выявлению каналов финансирования ВСУ, предлагали взять кредит в банке и передать им денежные средства», — написал он.

Также Додатко рассказал, что злоумышленники не только сгенерировали его голос, но и обладали персональными данными и сведениями о банковских счетах тех, кого пытались обмануть.

В краевой полиции ситуацию пока не комментируют, однако уточняют, что уголовное дело по этому факту возбуждено.

Это не первый случай в Красноярском крае, когда мошенники, в попытке обмануть людей, прикидываются власть имущими. Например, неделю назад мэр Дивногорска Сергей Егоров сообщил в соцсетях, что жителей этого города «атакуют» от его имени и имени других руководителей.

Сценарий один: представляются главой города, для убедительности в шапке профиля размещают мои фото и имя, просят сохранять в тайне переписку, ожидать звонка от представителя „федеральной службы“ и следовать его инструкциям», — рассказал Егоров.

Редакция DK.RU напоминает, что ни одни федеральные структуры (МВД, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, полиция и т.п.), как и органы госвласти на местах, не привлекают людей к сотрудничеству с помощью телефонных звонков. Любые подобные коммуникации являются попыткой обмана.

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В 2023 жители Красноярского края 81 раз пожаловались в Банк России на навязывание услуг при обращении за кредитом или займом. Для сравнения, в 2022 таких жалоб регулятору было больше — 123.

Губернатор Котюков рассказал о пытавшихся обмануть его мошенниках

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, рассказал, что его пытались обмануть телефонные мошенники.

Безопасность всегда выгодна

В 2024 вступают в силу законодательные новеллы, суть которых — защита клиентов от мошенников, действующих через цифровые технологии и телефонные коммуникации.

Автор: Петр Савельев
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