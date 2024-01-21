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Губернатор Котюков рассказал о пытавшихся обмануть его мошенниках

Губернатор Котюков рассказал о пытавшихся обмануть его мошенниках
Автор фото: Григорий Сысоев. Иллюстрация: РИА Новости

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, рассказал, что его пытались обмануть телефонные мошенники.

#НОВОСТИ

Об этом губернатор сообщил на заседании коллегии управления МВД России, — пишет Lenta.ru со ссылкой на ТГ-канал Kras Mash.

Глава края рассказал о происшествии после того, как МВД привело данные, согласно которым в Красноярском крае число пострадавших от звонков мошенников растет.

По словам Котюкова, ему позвонили с незнакомого номера. Неизвестный мужчина обратился к губернатору по имени-отчеству и представился сотрудником сотового оператора. Он сообщил, что срок действия сим-карты на имя Котюкова заканчивается. После этого губернатор прервал звонок.

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Автор: Петр Савельев
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