Красноярцы стали реже жаловаться на навязанные услуги при оформлении кредита

В 2023 жители Красноярского края 81 раз пожаловались в Банк России на навязывание услуг при обращении за кредитом или займом. Для сравнения, в 2022 таких жалоб регулятору было больше — 123.

В пресс-службе красноярского отделения банка напомнили, что заемщики обязаны приобрести страховку на заложенную квартиру при покупке жилья в ипотеку, все остальные услуги — необязательные. В том числе по желанию можно купить другие страховки, воспользоваться услугами юриста, телемедицины, подписки на онлайн-кинотеатры, смс-информирование.

У заемщика есть эффективный инструмент для отказа от ненужных услуг, оформленных вместе с кредитом или займом. Это «период охлаждения», в течение которого можно подать заявление на отказ от услуги и получить обратно деньги без каких-либо штрафов. С 21 января 2024 года этот период увеличился с 14 календарных дней до месяца. Кроме того, кредиторы теперь обязаны включать цену всех платных сервисов в полную стоимость кредита и оповещать заемщика на следующий день после подписания договора, какие именно услуги он оформил вместе с займом и сколько у него есть времени, чтобы от них отказаться», — отметил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

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