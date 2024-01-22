Аналитики назвали ТОП подорожавших в Сибири продуктов, товаров и услуг
По подсчетам статистиков годовая инфляция в Сибири за 2023 составила 7,39 %.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ Банка России по СФО.
На увеличение цен, по мнению аналитиков, влияют несколько факторов — рост издержек производителей, дефицит предложения отдельных продуктов питания на фоне роста потребительской активности, который проявляется также в непродовольственном сегменте и сфере услуг.
Более всего на декабрь 2023 (г\г 2022) подорожали:
- яйца (+67%),
- овощи (+27%),
- мясопродукты (+13%),
- сахар (+13%).
Годовой темп инфляции на непродовольственные товары в Сибири повысился и составил 6,06%. Больше всего подорожали:
- легковые авто — на 13,9%,
- инструменты — на 10 %,
- медицинские товары — на 8,5 %.
Динамика инфляции цен на услуги снизилась, в целом за 2023 подорожали услуги:
- зарубежный туризм — на 26 %,
- экскурсии — на 18,17%,
- пассажирские перевозки — на 17,27%.
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