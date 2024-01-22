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Аналитики назвали ТОП подорожавших в Сибири продуктов, товаров и услуг

Аналитики назвали ТОП подорожавших в Сибири продуктов, товаров и услуг
Иллюстрация: stihi.ru

По подсчетам статистиков годовая инфляция в Сибири за 2023 составила 7,39 %.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ Банка России по СФО.

На увеличение цен, по мнению аналитиков, влияют несколько факторов — рост издержек производителей, дефицит предложения отдельных продуктов питания на фоне роста потребительской активности, который проявляется также в непродовольственном сегменте и сфере услуг.

Более всего на декабрь 2023 (г\г 2022) подорожали:

  • яйца (+67%),
  • овощи (+27%),
  • мясопродукты (+13%),
  • сахар (+13%).

Годовой темп инфляции на непродовольственные товары в Сибири повысился и составил 6,06%. Больше всего подорожали:

  • легковые авто — на 13,9%,
  • инструменты — на 10 %,
  • медицинские товары — на 8,5 %.

Динамика инфляции цен на услуги снизилась, в целом за 2023 подорожали услуги:

  • зарубежный туризм — на 26 %,
  • экскурсии — на 18,17%,
  • пассажирские перевозки — на 17,27%.

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Автор: Петр Савельев
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