Аналитики назвали ТОП подорожавших в Сибири продуктов, товаров и услуг

По подсчетам статистиков годовая инфляция в Сибири за 2023 составила 7,39 %.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ГУ Банка России по СФО.

На увеличение цен, по мнению аналитиков, влияют несколько факторов — рост издержек производителей, дефицит предложения отдельных продуктов питания на фоне роста потребительской активности, который проявляется также в непродовольственном сегменте и сфере услуг.

Более всего на декабрь 2023 (г\г 2022) подорожали:

яйца (+67%),

овощи (+27%),

мясопродукты (+13%),

сахар (+13%).

Годовой темп инфляции на непродовольственные товары в Сибири повысился и составил 6,06%. Больше всего подорожали:

легковые авто — на 13,9%,

инструменты — на 10 %,

медицинские товары — на 8,5 %.

Динамика инфляции цен на услуги снизилась, в целом за 2023 подорожали услуги:

зарубежный туризм — на 26 %,

экскурсии — на 18,17%,

пассажирские перевозки — на 17,27%.

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