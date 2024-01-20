Бизнес начинается здесь: топ коммерческой недвижимости в январе`2024

Выбрать пространство, где сойдутся функциональность, уют и философия бизнеса — как правило, задачка со звездочкой. В специальном обзоре собрали варианты, которые могут стать «тем самым» местом.

Тех, кто готов к масштабным планам и соответствующим пространствам, ждет здание в Советском районе на улице Пограничников: в аренду предлагают полноценный объект площадью 1 800 кв. метров. Сейчас стоимость определяют в 1 900 000 рублей в месяц для формата долгосрочной аренды. За такую сумму обещают три этажа, цокольное помещение и паркинг.

Иллюстрация: avito.ru

Первый этаж предназначен для формата опенспейс либо размещения торговых площадей. Второй и третий отдали под кабинетные системы, причем на третьем заявляются улучшенные планировка и отделка. Цоколь же предлагают для размещения производства или склада.

Формат аренды отдельного этажа или конкретных кабинетов тоже предлагаются — эта информация предоставляется по отдельному запросу.

Иллюстрация: avito.ru

Если душа и бизнес требуют много света и простора, вариантом может стать офис в БЦ «Сириус». За 412 кв. метров на 10 этаже просят почти 630 тыс. рублей в месяц (без учета к/у).

«Крacивый вид нa наберeжную и Октябpьcкий мoст, который не оставит pавнодушным любoго челoвeка. Уникaльное территoриальноe pаcпoложение, отличная тpанспортнaя рaзвязка. Бoльшая теплaя и уличная пapковки. Все помещения оборудованы системами контроля и учета доступа, оповещения и пожаротушения. Видеонаблюдение 24/7», — пишут в объялении.

Иллюстрация: avito.ru

Для тех, кто ищет максимально статусный и современный вариант, найдется место в бизнес-парке «Территории». Там предлагают помещение площадью 394,4 кв. метров за 595 тыс. в месяц.

Иллюстрация: avito.ru

Бизнес-парк позиционирует себя как пространство для комфортного бизнеса, где продумано все: 10 минут пути от делового центра, парковка на 250 мест, природная локация за счет размещения на берегу реки. Многие помещения сдаются впервые, так как работа «Территории» стартовала относительно недавно, и сконструированы со свободной планировкой.

Иллюстрация: avito.ru

Тем, кто предпочитает разместиться буквально деловом сердце города, может подойти офис в ЖК «Новая панорама»: там предлагают 103 кв. метра за 220 тыс. в месяц (коммунальные услуги и эксплуатационные расходы включены).

Иллюстрация: cian.ru

Дизайнерский ремонт, полная комплектация новой мебели, 12 оборудованных рабочих мест с возможность расширения, отдельная зона ресепшена — такие параметры перечисляют в объявлении. Предлагаемый офис находится на втором этаже, всего в ЖК их 18.

Иллюстрация: cian.ru

Для тех, кто хочет создать более домашнюю атмосферу, есть площади в здании на проспекте Мира, 156. Среди основных характеристик — три этажа, общая площадь в 403 кв. метра, кабинетная система и гарантированная парковка. Актуальная стоимость — 250 тыс. без коммунальных платежей.

Иллюстрации: cian.ru

«Отдельно-стоящее здание в центре города — это комфортная среда для работы компании, вы сами планируете свой рабочий день», — пишут в объявлении.

Читайте далее:

Город высоких смыслов: куда сходить в Красноярске 20...26 января`2024

Как связаны трансцендентные этюды, мифологический модерн, японская анимация и виниловые пластинки? Во-первых, все это можно найти в афише «Делового квартала». Все остальные подробности — в нашем гиде.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024

Вечная классика архитектуры, пруды с карпами и летние бассейны, дизайнерские решения и гарнитуры по стоимости квартиры — самая дорогая элитная недвижимость Красноярска в обзоре «ДК».

Собачья жизнь: 600 подопечных «хвостиков» приюта могут оказаться на улице

Почему приют для бездомных животных остался без средств к существованию, как выживают больше 600 «хвостиков», получивших шанс на новую жизнь, и кто может помочь приюту — в специальном материале «ДК».

Что откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производства

Одежда и посуда от рестораторов, заведения Аркадия Новикова и запуск крупнейшего в России завода по производству соков. «ДК» рассказывает, какие проекты появятся в Красноярске в 2024.

Красноярск стал лидером по росту аренды торговых помещений

Аналитики сравнили показатели на 1 января и 31 декабря 2023 в 14 городах-миллионниках.