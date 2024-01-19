Город высоких смыслов: куда сходить в Красноярске 20...26 января`2024

Как связаны трансцендентные этюды, мифологический модерн, японская анимация и виниловые пластинки? Во-первых, все это можно найти в афише «Делового квартала». Все остальные подробности — в нашем гиде.

20 января, суббота

Эта суббота даст старт масштабному событию в музыкальной жизни города: 20 января в Красноярском театре оперы и балета откроется фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов». Он продлится до 25 апреля, а точкой отсчета станет гала-концерт, посвященный 180-летнему юбилею Николая Римского-Корсакова. Из созданных композитором 15 опер в репертуаре театра сейчас «Снегурочка», «Царская невеста» и «Садко», а камерные произведения исполняются на «Встречах у рояля».

В программе гала-концерта обещают арии, дуэты, ансамбли, инструментальные фрагменты из опер, а также романсы Римского-Корсакова — концентрация лучшего для тех слушателей, для которых классика всегда в моде.

Иллюстрация: vk.com/krasopera

Для города фестиваль важен в первую очередь своей фундаментальностью: «сибирский соловей» Петр Словцов и его супруга Маргарита Риоли-Словцова организовали в Красноярской губернии первую оперную труппу.

Так начала развиваться красноярская академическая вокальная школа, результат работы которой оказался впечатляющим: от Маргариты Словцовой — к Екатерине Иофель, воспитавшей Дмитрия Хворостовского.

Кстати, возможность услышать гала-концерт выдастся дважды — 20 и 21 января. А полную программу фестиваля можно изучить на сайте театра.

21 января, воскресенье

Для тех, кто предпочитает более современный формат, будут открыты двери винил-магазина «Круги»: там в воскресенье обещают Birthday-слушание музыки. Любимыми пластинками из персональной коллекции будет делиться Аквамарина Бенгальская, знакомая многим по регулярным лекциям, посвященным феноменам музыкального мира.

Кроме разнообразия жанров и забавных историй обещают днерожденьческий пирог! Старт празднику дадут в 18:00.

Иллюстрация: vk.com/krugivinyl

А если хочется провести воскресенье не только с наслаждением, но и добром — можно навестить хвостиков в приюте «Мой пес». Мы уже рассказывали, почему сейчас приют остро нуждается в помощи: почитать об этом можно здесь. Каждые вторник, четверг, суббота и воскресенье там считаются днями открытых дверей, когда можно приехать и провести время с подопечными пушистиками — например, помочь сотрудникам приюта с выгулом более 600 животных. А главное, пет-терапия в действии!

Иллюстрация: фотоархив «Делового квартала», автор — Надежда Быканова

22 января, понедельник

Этот понедельник словно создан специально для тех, кто отдает должное миру мультипликации или как минимум его уже историческим представителям — например, Хаяо Миядзаки. Сейчас две работы японского аниматора можно увидеть на больших экранах: легендарную для многих «Принцессу Мононоке» и только оперившегося «Мальчика и птицу». Первую ленту показывают в «Доме кино», а вторую можно посмотреть в «Галерее Енисей».

Иллюстрация: www.timeout.ru

Мультипликация давно стала гораздо более многогранной, чем может казаться на первый взгляд — звучит как повод познакомиться с ней в новом формате и масштабе!

23 января, вторник

Вторник может стать поводом снова заглянуть в Красноярский театр оперы и балета — на этот раз там пройдет премьерный «Катарсис Данте». Точнее, премьера этого балета на музыку современных композиторов прошла в июне 2023, но за это время постановка как раз набрала цвет.

Наш герой Данте движется в полутемном пространстве: ему снится сон, в котором он видит себя в разных воплощениях и мирах. Душа Данте состоит из восьми частей, восьми героев — это одновременно и его тождества, и его антагонисты. Восемь личностей уже сделали свой выбор. Не хватает девятого — последнего — элемента пазла. Что же ждет Данте, душа которого формируется в борьбе этих внутренних противоположностей, — перерождение или падение в бездну?..», — так звучит описание «Катарсиса Данте».

Модерн и мифология в сердце Сибири — да и еще раз да, когда речь идет об искусстве!

Иллюстрация: krasopera.ru

Кстати, в декабре постановка прошла во второй тур фестиваля «Театральная весна-2024» — хорошая возможность увидеть номинанта до непосредственно фестивальной программы.

24 января, среда

Кажется, эту неделю можно смело объявлять фестивальной: 24-го в филармонии пройдет закрытие XVIII Зимнего Суриковского фестиваля искусств. Финальную точку доверили Красноярскому камерному оркестру.

Иллюстрация: vk.com/krasfil

В программе — 12 этюдов высшего исполнительского мастерства Ференца Листа и концерт № 23 для фортепиано с оркестром, созданный Моцартом.

Зимний Суриковский фестиваль закроют Красноярский камерный оркестр и восходящая звезда российской фортепианной музыки, пианист из северной столицы Александр Кашпурин. И это не случайно. Музыка в жизни и творчестве сибирского живописца Василия Сурикова играла колоссальную роль. Известен и тот факт, что классику он полюбил всем сердце во время учебы в Академии художеств в Санкт-Петербурге. В городе на Неве он впервые услышал восхитившие его звуки органа в католической церкви на Невском проспекте. С юношеских лет Суриков увлекался игрой на гитаре; а в годы занятий в Академии Суриков обучился „довольно порядочно“, как он писал матери, игре на фортепиано», — так пишут о предстоящем закрытии на сайте филармонии.

Кстати, петербургский музыкант Александр Кашпурин уже знаком красноярской публике: вместе с артистами театра имени Ленсовета он открывал фестиваль «Азия — Сибирь — Европа», выступив в качестве солиста в музыкально-драматическом спектакле «Рахманинов. Письма без ответа».

25 января, четверг

Для тех, кто уже закончил с праздничным меню и готов к гастрооткрытиям, у нас тоже все готово. Здесь мы рассказали о заведениях, которые весь 2023 радовали Красноярск запусками и рестартами. Кстати, некоторые из них даже успели попасть в топ лучших заведений Сибири — о том, каким игрокам ресторанного рынка города это удалось, мы писали здесь. Так что предлагаем нагуливать аппетит и устраивать тест-драйв!

Иллюстрация: www.freepik.com / ADS

26 января, пятница

Тем, кто готов погрузиться в многогранность внутренних реалий, подойдет фотовыставка «Амбивалентность» — ее открыли в галерее пространства «Ядро» меньше недели назад. Автор работ — студентка Сибирского института искусств им. Дмитрия Хворостовского Катерина Воробьева: девушка снимает в жанрах портрета и ню, одновременно экспериментируя с фуд-артом.

Иллюстрация: t.me/makersofsiberia

Выставка продлится до 1 февраля — на знакомство с ней есть еще чуть больше недели.

20 фотографий, представленных на выставке, призваны выявить у зрителя амбивалентные эмоции и подчеркнуть двойственное отношение к запечатлённым сюжетам, что является предметом исследования автора», — так характеризуют работы в «Ядре».

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