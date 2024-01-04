Оркестр Теодора Курентзиса приедет в Красноярск в феврале 2024

Музыкальный коллектив musicAeterna представит новые симфонические и камерные программы. Оркестр выступит в Красноярске 17-19 февраля. Концерты пройдут в Конгресс-холле СФУ и Красноярской филармонии.

В феврале 2024 Красноярск ждет несколько уникальных концертов: в городе выступит оркестр musicAeterna. Музыкальным коллективом руководит дирижер Теодор Курентзис. musicAeterna представит новые симфонические и камерные программы: выступления пройдут в Красноярске и Норильске.

12 февраля коллектив выйдет на сцену Заполярного драматического театра.

А с 17-го по 19-е концерты оркестра пройдут в Красноярске. Площадок будет две: 17 февраля солисты оркестра сыграют камерные произведения в Конгресс-холле Сибирского федерального университета, а 18-го и 19-го — в Большом концертном зале Красноярской филармонии.

Продажа билетов на все концерты musicAeterna уже открыта, но программа известна только для двух выступлений, которые пройдут в филармонии. Опубликовать программы еще двух выступлений обещают позже.

Это не первый приезд musicAeterna в Красноярск: осенью 2023 оркестр проводил в городе лабораторию современной музыки musicAeterna Youth — подробнее об этом мы рассказывали здесь.

справка дк musicAeterna — креативная лаборатория, которую курирует дирижер Теодор Курентзис. Оркестр был основан в 2004 в Новосибирске, с 2011 по 2019 был частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 musicAeterna — независимый коллектив, финансируемый за счет средств спонсоров. Его творческой резиденцией стал петербургский Дом Радио.

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