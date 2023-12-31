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Happy New Year is coming: куда сходить в Красноярске 1-5 января 2024

Happy New Year is coming: куда сходить в Красноярске 1-5 января 2024
Иллюстрация: pexels.com / Maria Orlova

Зимнее волшебство уже совсем рядом! Осталось только не упустить его — или же создать своими силами. Специальная афиша «Делового квартала» с главными событиями новогодних каникул Красноярска в помощь!

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

1 января, понедельник

Идеальный день для начала чего-то нового и захватывающего — например, одной из книг нашей специальной подборки. Мы выбрали истории, которые согреют и украсят любой день зимы: уютные, необыкновенно красивые и теплые. Так что советуем побыть наедине с праздничным волшебством подольше — поводы точно есть.

Happy New Year is coming: куда сходить в Красноярске 1-5 января 2024 1

Иллюстрация: pexels.com / George Milton

2 января, вторник

Если хочется добавить в новогодние каникулы динамики и свежести — самое время смотреть прогноз, позаботиться об утеплении и отправляться на воздух. Например, запланировать визит на каток: два самых популярных — в фан-парке «Бобровый лог» и на острове Татышева — уже начали работу. А на катке в «Бобровом логу» организовали специальную программу на время каникул: со 2 по 7 января там будут проходить мастер-классы по фигурному катанию от школы «Ice Fitness». Чем не повод научиться профессиональным элементам и покорить маленькие, но впечатляющие вершины?

Happy New Year is coming: куда сходить в Красноярске 1-5 января 2024 2

Иллюстрация: pexels.com / Gantas Vaiciulenas

3 января, среда

Еще одна традиция, которая уже стала по-своему волшебной и задает тон новогодним праздникам — поход на «Щелкунчика». Увидеть старую добрую классику, уже много лет символизирующую зимние каникул, можно 3 января в исполнении Классического русского балета. Постановку покажут на сцене Гранд Холл Сибирь. Одну из самых знаменитых сказок балетной сцены воплотят выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России — звучит как повод увидеть все собственными глазами.

Happy New Year is coming: куда сходить в Красноярске 1-5 января 2024 3

Иллюстрация: rus-ballet.ru

4 января, четверг

Прочувствовать сибирскую зиму — отдельный вид искусства. И порой для него достаточно привычной, но уже такой редкой для нас прогулки. Тем более разгуляться точно есть где: Столбы, Гремячая Грива, Дивногорская набережная — красноярская классика, которая не разочарует. А если душа и глаз просят новых локаций, можно побывать в тех пространствах, которые признали лучшими — например, выбрать любую из шорт-листа номинации «Общественное пространство года». Все они уже готовы погружать в атмосферу яркого праздника, осталось только выбрать свою площадку-фаворита.

Happy New Year is coming: куда сходить в Красноярске 1-5 января 2024 4

Иллюстрация: vk.com/ostrov_krsk

5 января, пятница

Ночь — время чудес! Попробовать поймать одно из них можно на ночной экскурсии в «Площади мира». Только представьте: вы аккуратно шагаете по темным залам закрытого музея, освещая себе путь среди лестничных лабиринтов и арт-объектов фонариком, а за окном, в приглушенном уличном свете, переливается и мягко ложится на землю искрящийся снег. Экскурсия каждый раз проходит по уникальному маршруту, а значит, такими же будут и впечатления! Зима, непредсказуемость и искусство — это ли не магия?

Happy New Year is coming: куда сходить в Красноярске 1-5 января 2024 5

Иллюстрация: mira1.ru

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