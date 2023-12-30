Одеяло для души: топ-5 книг, чтобы выдохнуть

Истории, которые наполнят зимние праздники размеренностью и теплом — в согревающей и уютной подборке книг на новогодние каникулы от «Делового квартала».

Новогодние каникулы, которых мы все так долго ждали — шанс поставить на паузу привычный поток дел и погрузиться в уютное спокойствие зимы. А чтобы оно было не только безмятежным, но и наполняющим, мы подготовили специальную подборку «снежных» книг. Собрали обволакивающие, мягкие и теплые произведения — как те самые зимние вечера из детства, по которым мы иногда так скучаем.

«Ноги в тепле» / Карина Ерицян — тем, кто ценит легкость бытия

«Ноги в тепле. Зарисовки о простом, смешном и важном» — сборник воздушных, тонко-звенящих текстов, созданных Кариной Ерицян. Она «вышла» из семьи книжных издателей, писала для InStyle и Vogue, а сейчас руководит проектами издательства СЛОВО/SLOVO. «Ноги в тепле» — первая книга Карины, которая увидела свет в ноябре 2023. Ее наполнили не только текстами: художница Наталья Демьяненко создала для сборника трепетные иллюстрации, которые становятся родными с первой страницы.

Я записывала наблюдения за повседневным, за жизнью — своей и окружающих. Писала о смешных и грустных случаях, о нелепом и трогательном, о нашей издательской семье, в которой разговоры о книгах не утихают независимо от времени суток, об абсурдных свиданиях и неординарных людях, с которыми посчастливилось пересечься, о собаках и попугаях, о еде и Армении, ну и так далее... Ноги в тепле — своего рода метафора дома, уюта, тепла и безопасности. Это именно то, что необходимо всем и всегда», — так рассказывала о книге сама Карина Ерицян.

Иллюстрации: slovobooks.ru

Деталь, которая делает «Ноги в тепле» еще ценнее — сборник получил то же название, что и культурный онлайн-лекторий, который Карина организовала в 2020 после 44-дневной войны в Арцахе для сбора адресной помощи семьям беженцев. На вырученные от встреч средства организаторы не только собрали необходимые вещи, но и купили для пострадавших семей 13 милейших телят и корову, сообщали в Армянском музее Москвы культуры и наций.

«Русская зима» / Роман Сенчин — тем, кто готов к рефлексии

Для тех, кто пока хочет отложить авторские дебюты и уделить время проверенным вариантам, подойдет «Русская зима. Две истории бегства» Романа Сенчина. Новая книга лауреата «Ясной Поляны» и «Большой книги» вышла еще летом 2023 — и тогда же собрала первые восторги. В нее вошли две повести «У моря» и «Русская зима». Обеим приписывают «неприкрытую автобиографичность» и «продолжение традиций русской классики».

Повести объединяет попытка героев изменить свою жизнь, убежать от прошлого. Русская зима в повести — синоним русским горкам. Судьба персонажа меняется этой зимой», — так говорил о своей книге Роман Сенчин.

Иллюстрация: chitai-gorod.ru

Проверить, насколько эти отзывы совпадают с реальностью, можно как раз в новогодние каникулы. А учитывая, что автор провел несколько лет в Абакане и Минусинске, есть все шансы отыскать среди строк описания местных пейзажей!

«Откуда к нам пришла зима» / Иосиф Бродский — тем, кто не боится прошлого

Что может быть лучше настоящей классики? Только классика, спаянная с настоящим искусством. Насладиться такой кристаллизацией можно в книге, где «зимние» стихотворения Бродского соединены с иллюстрациями актера и художника Сергея Дрейдена. Под обложкой «Откуда к нам пришла зима» тягучие строчки поэта вплетаются во «вспоминательные картины» — серия этих полотен была представлена именно под стихотворения Бродского. Собственно, так и возникла идея книги.

Живописные работы выдающегося артиста Сергея Дрейдена, представленные на его юбилейной выставке, по мнению искусствоведов, стали событием в мире искусства и... удивительно совпали со знаменитыми строками И. Бродского, стали для них иллюстрацией. Книга адресована как маленьким, так и большим читателям», — гласит описание книги.

Иллюстрации: knigiskartinkami.ru

«Сказки старого Вильнюса» / Макс Фрай — тем, кто верит в чудеса

Что-то способно оставаться если и не навечно, то хотя бы очень, очень надолго — «Сказки старого Вильнюса» из таких. Они продолжались семь томов: по-настоящему волшебные, захватывающие, смешные, трогательные — тексты редкой искренности и красоты. В старом Вильнюсе будто бы не происходит ничего, кроме чудес, таких привычных для этого мира, что остается лишь одно — погрузиться в них с головой.

Вильнюс — совершенно волшебный город. На его улицах всё время что-то да происходит. Здесь можно встретить единорогов, пингвинов, нарисованных котов и даже тени мёртвых друзей. Полиция защищает жителей от страшных снов, а старики носят в портфелях драконов. В этом месте ветер рассказывает удивительные истории, время легко поворачивается вспять, а местные боги играют в нарды, делая ставкой погоду на ближайшие полчаса», — так звучит описание первой книги цикла.

Иллюстрации: ast.ru

И если волшебство действительно можно отыскать внутри, эти книги способны стать одним из самых подходящих ключиков.

«Смилла и ее чувство снега» / Питер Хег

Пожалуй, одна из самых пламенных рекомендаций редакции. Страницы, наполненные пронзающей прозрачностью льда, искрящимся шорохом снега и холодом, который висит между нами, пришли из Дании, родины писателя Питера Хега. Роман телепортирует нас в закоулки Копенгагена и уголки Гренландии накануне Рождества — вместе с героиней нам предстоит путешествие между городом, морем и захлестывающими эмоциями.

Это книга о том, как чувствует себя в большом городе человек, различающий десятки видов снега и льда и читающий следы на снегу как раскрытую книгу. О том, как выглядит изнанка современного европейского общества — со всем его благополучием, неуверенностью, азартом и одиночеством — под пристальным, не допускающим неясностей, взглядом человека из иной культуры», — так звучит аннотация книги.

А если захочется визуальных и аудиальных дополнений — можно отыскать экранизацию, которая вышла в прокат еще в 1997.

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