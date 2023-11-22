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В Красноярске снимут сериал «Пять минут тишины»

В Красноярске снимут сериал «Пять минут тишины»
Иллюстрация: Кинопоиск

Об этом сообщил Родион Павлючик, генеральный продюсер кинокомпании «Приор».

#НОВОСТИ
Съёмки шестого сезона сериала-детектива «Пять минут тишины» пройдут в столице и городах края. Они запланированы на летний период — начнутся в мае и продлятся до сентября.
С того момента как снег сойдет и до того как он упадет – мы с вами», — цитирует Родиона Павлючика «Культура24».
Сериал выходит на канале НТВ с 2017. Режиссер — Алексей Праздников.
 
В декабре 2021 между губернатором края, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и Агентством стратегических инициатив  было заключено соглашение о развитии киноиндустрии в Красноярском крае. Через год депутаты Заксобрания принял закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае». За последнее время в регионе сняли несколько кинокартин. Например, сериалы «Невский», «Первый отдел-3», «Первый отдел-4». О планах снять кинокартину в Красноярске в 2024 сообщали авторы «Смешариков».
 
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Автор: Петр Савельев
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