Премьера документального фильма о музыкальном наследии Сибири пройдет в Красноярске

Ленту о колорите сибирского звучания «Музыка Сибири» покажут еще раз 11 сентября. Вход на повторный показ премьеры свободный, но понадобится получить пригласительный.

Премьера документального фильма «Музыка Сибири» пройдет в Красноярске 11 сентября: показ состоится в кинотеатре «Синемапарк».

«Музыка Сибири» — фильм о колоритном сибирском звучании: от героического эпоса до мистического горлового пения. Картина рассказывает о талантливых музыкантах, которые воплощают культуру, дух и философию своего народа в самобытном музыкальном мире фольклора и народных песен.

Фильм о сибирском музыкальном наследии снял Владимир Ботуров — режиссер, работавший над документальными проектами «Новый фолк», «Сибирский цех: современное искусство», «Новая наука».

Это уже второй премьерный показ докленты: впервые «Музыку Сибири» зрители увидели 17 августа в «Енисей кино» на закрытом показе. Официальная премьера прошла неделю спустя в «Доме Кино».

«Музыку Сибири» позиционируют как сериал, который раскроет музыкальность Хакасии, Алтая и Тувы.

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