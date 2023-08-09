Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.08
96,56
106,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае снимут часть сериала «Невский»

В Красноярском крае снимут часть сериала «Невский»
Иллюстрация: Фото: Нина Паршина / «Енисей кино»

Съемки будут проходить с 16 по 21 августа в природном парке «Ергаки» и в Минусинске. Так, в кинокартину войдут празднование 200-летие города, в том числе и День минусинского помидора.

#НОВОСТИ
Съемками одной из серий сериала «Невский» занимается кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу «НТВ». Премьера первого сезона детектива состоялась весной 2016. Всего в эфир вышли шесть сезонов. Седьмой сезон сериала начали снимать в мае, его показы запланированы на весну 2024. Основные съемки картины проходят в Санкт-Петербурге. Игорь Драка, режиссер-постановщик, рассказал, что природный ландшафт Красноярского края определил выбор для съемок. В Минусинске и Ергаках он будет работать впервые.
 
Съемки детектива пройдут на более чем 15 локациях юга Красноярского края: в Саянах, в Предгорье Саян, на набережной Минусинска и др. В картине задействуют актеров из Санкт-Петербурга, Красноярска, Абакана и Минусинска. 
Мы задействовали 5 актеров из Красноярска, в том числе, Дениса Зыкова, Михаила Остроженского, Антона Забровского, Ивана Янюка; актера из Абакана – Дениса Энгеля, два актера будут из Минусинска. Это Александр Никандров и ищем сейчас актрису на эпизодическую роль», — рассказала Алёна Богорад, кастинг-директор картины «Невский».
В декабре 2021 между губернатором края, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и Агентством стратегических инициатив  было заключено соглашение о развитии киноиндустрии в Красноярском крае. Через год депутаты Заксобрания принял закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае». За последнее время в регионе сняли несколько кинокартин.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы больше компаний снимали фильмы в нашем регионе, для этого в том числе был проведён продюсерский тур в рамках II Международного форума кинопроизводителей на юге Красноярского края», — рассказал Василий Нелюбин, и.о. заместителя губернатора Красноярского края.
Читайте также:

Сериал снимали в Красноярском крае в этом году. Он посвящен 200-летию образования Енисейской губернии.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «Командору» поменяли генерального директора«Командору» поменяли генерального директора
  • Задержаны похитившие у строителя Егорова 98 млн рублей (видео)Задержаны похитившие у строителя Егорова 98 млн рублей (видео)
  • Визит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отелиВизит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отели
  • За пост губернатора Красноярского края поборются пятероЗа пост губернатора Красноярского края поборются пятеро
  • Суд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в КрасноярскеСуд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.