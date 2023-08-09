В Красноярском крае снимут часть сериала «Невский»

Съемки будут проходить с 16 по 21 августа в природном парке «Ергаки» и в Минусинске. Так, в кинокартину войдут празднование 200-летие города, в том числе и День минусинского помидора.

Съемками одной из серий сериала «Невский» занимается кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу «НТВ». Премьера первого сезона детектива состоялась весной 2016. Всего в эфир вышли шесть сезонов. Седьмой сезон сериала начали снимать в мае, его показы запланированы на весну 2024. Основные съемки картины проходят в Санкт-Петербурге. Игорь Драка, режиссер-постановщик, рассказал, что природный ландшафт Красноярского края определил выбор для съемок. В Минусинске и Ергаках он будет работать впервые.

Съемки детектива пройдут на более чем 15 локациях юга Красноярского края: в Саянах, в Предгорье Саян, на набережной Минусинска и др. В картине задействуют актеров из Санкт-Петербурга, Красноярска, Абакана и Минусинска.

Мы задействовали 5 актеров из Красноярска, в том числе, Дениса Зыкова, Михаила Остроженского, Антона Забровского, Ивана Янюка; актера из Абакана – Дениса Энгеля, два актера будут из Минусинска. Это Александр Никандров и ищем сейчас актрису на эпизодическую роль», — рассказала Алёна Богорад, кастинг-директор картины «Невский».

В декабре 2021 между губернатором края, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и Агентством стратегических инициатив было заключено соглашение о развитии киноиндустрии в Красноярском крае. Через год депутаты Заксобрания принял закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае». За последнее время в регионе сняли несколько кинокартин.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы больше компаний снимали фильмы в нашем регионе, для этого в том числе был проведён продюсерский тур в рамках II Международного форума кинопроизводителей на юге Красноярского края», — рассказал Василий Нелюбин , и.о. заместителя губернатора Красноярского края.

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