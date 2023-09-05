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Авторы «Смешариков» снимут мультфильм про Столбы

Авторы «Смешариков» снимут мультфильм про Столбы
Иллюстрация: «Енисей кино»

Полнометражный мультфильм «Сказки Енисея» вошел в список проектов, поддержанных Фондом кино. Всего фонд утвердил 12 кинокартин, на съемку которых будут выделены средства господдержки.

#НОВОСТИ
Над кинокартиной работают  Денис Чернов, ведущий режиссёр проекта «Смешарики», режиссёр анимационного фильма «Финник» и Татьяна Белова,  сценарист. Завершить работы планируют через 3-4 года. 
 
Главным героем мультфильма «Сказки Енисея» станет волшебное существо по имени Кикиря. Персонаж приезжает в Сибирь на летние каникулы, где его ждут приключения. 
 
Авторы «Смешариков» впервые побывали в Красноярске в 2018 году, когда проходил I Всероссийский фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». Затем они еще приезжали в Красноярск. 
Когда мы познакомились с природой Красноярского края, захотелось рассказать о местах, о которых мало кто знает, но они безусловно претендуют на полноценную роль в картине. Для многих может стать открытием уникальное природное явление в Красноярске заповедник Столбы. Сейчас перед нами стоит сверхзадача — сделать документально-фантастический фильм с нереальной историей в реальных местах», — рассказал Денис Чернов.
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Автор: Петр Савельев
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