Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.10
58,79
56,17
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске снимают детективный сериал «Великолепная пятёрка – 5»

В Красноярске снимают детективный сериал «Великолепная пятёрка – 5»
Иллюстрация: Енисей кино

Санкт-Петербургская компания «Триикс Медиа» совместно с «Енисей кино» снимут в Красноярске очередной сериал. Съемки детективного сериала «Великолепная пятёрка – 5» стартовали сегодня.

#НОВОСТИ
В столице края планируют снять четыре серии. Съемочными площадками, в том числе станут Центральная набережная, площадь Революции, Центральный парк, Театральная площадь, национальный парк «Красноярские Столбы», фонтан «Адам и Ева».  
 
Это не первый фильм, который снимают в Красноярске в этом году. Так, в краевом центре проходили съемки сериала о золотой лихорадке «Красный яр» и детектива «Первый отдел – 3». Кинокомпания «Триикс Медиа» открыла в Красноярске дочернюю киностудию — «Сибирь Триикс Медиа». В российский прокат осенью вышли фильмы красноярских режиссёров — «Там, где наш дом» и «Начать сначала».
 
Сегодня на сессии Заксобрания должны рассмотреть закон о поддержке кинематографа в Красноярском крае. Он предусматривает возмещение части затрат для компаний, снимающих кино на территории края или о регионе.
 
Отметим, сейчас на территории Красноярского края работают восемь частных киностудий. После почти 20-летнего перерыва возобновила работу и студия кинохроники «Енисей кино».
 
Читайте также:
 

Завтра в Красноярске стартуют съемки нескольких эпизодов сериала «Первый отдел-3». Над ним будут работать режиссеры Денис Нейманд и оператор Евгений Кордунский.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДДВ Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДД
  • Красноярцам показали каким будет Красноярский цирк после ремонтаКрасноярцам показали каким будет Красноярский цирк после ремонта
  • Железногорский санаторий вошел в топ-100 российских здравницЖелезногорский санаторий вошел в топ-100 российских здравниц
  • ЦБ России утвердил 13 системно значимых банковЦБ России утвердил 13 системно значимых банков
  • Два парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в РоссииДва парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.