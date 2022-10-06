В Красноярске снимают детективный сериал «Великолепная пятёрка – 5»

Санкт-Петербургская компания «Триикс Медиа» совместно с «Енисей кино» снимут в Красноярске очередной сериал. Съемки детективного сериала «Великолепная пятёрка – 5» стартовали сегодня.

Это не первый фильм, который снимают в Красноярске в этом году. Так, в краевом центре проходили съемки сериала о золотой лихорадке «Красный яр» и детектива «Первый отдел – 3» . Кинокомпания «Триикс Медиа» открыла в Красноярске дочернюю киностудию — «Сибирь Триикс Медиа». В российский прокат осенью вышли фильмы красноярских режиссёров — «Там, где наш дом» и «Начать сначала».

Сегодня на сессии Заксобрания должны рассмотреть закон о поддержке кинематографа в Красноярском крае. Он предусматривает возмещение части затрат для компаний, снимающих кино на территории края или о регионе.

Отметим, сейчас на территории Красноярского края работают восемь частных киностудий. После почти 20-летнего перерыва возобновила работу и студия кинохроники «Енисей кино».

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Завтра в Красноярске стартуют съемки нескольких эпизодов сериала «Первый отдел-3». Над ним будут работать режиссеры Денис Нейманд и оператор Евгений Кордунский.