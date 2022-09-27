В Красноярске пройдут съемки сериала «Первый отдел»
Завтра в Красноярске стартуют съемки нескольких эпизодов сериала «Первый отдел-3». Над ним будут работать режиссеры Денис Нейманд и оператор Евгений Кордунский.
В Красноярском крае в рамках исследования Yenisey. 100 Most Creative Russians выявят самых креативных лидеров различных индустрий.
Американокрасноярец Джастас Уолкер стал героем документального сериала
В свое время Уолкер переехал из США в Богучанский район Красноярского края. Он запомнился местным жителям как «Веселый молочник». Сериал рассказывает о его жизни здесь.
Стулья по 500 рублей: в Красноярске распродают мебель из «Пробки» и «Теленка табака»
И не только. «ФудМуд» распродаёт мебель из закрывшихся заведений: «Между Мира и Маркса», «Пробка», «Телёнок табака», «Ёжик в тумане». Обещают большую гаражную распродажу.