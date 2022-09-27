В Красноярске пройдут съемки сериала «Первый отдел»

Завтра в Красноярске стартуют съемки нескольких эпизодов сериала «Первый отдел-3». Над ним будут работать режиссеры Денис Нейманд и оператор Евгений Кордунский.

Завтра в Красноярске стартуют съемки нескольких эпизодов сериала «Первый отдел-3». Над ним будут работать режиссеры Денис Нейманд и оператор Евгений Кордунский.

Всего в съемочную группу входит более 40 человек. В съемках примут участие и красноярские актеры: Савва Ревич, Андрей Пашнин, Иван Блохин, Денис Зыков, Дарья Мамичева и Татьяна Чубаро. Снимать сериал будут в парках, ресторанах, Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Производством занимается кинокомпания «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурга. В Красноярске съемки пройдут с 28 сентября по 2 октября. Также съемочная группа побывает и в других регионах страны.

Фильм рассказывает о работе полиции и сотрудников следственного комитета в жанре детектива. В основе сюжета — реальные уголовные дела. Сериал выходит на НТВ с 2020 года. Сейчас снято 2 сезона. Показ третьего сезона запланирован на март 2023 года.

Отметим, до конца 2022 года в крае планируют принять закон по поддержке кинопроизводства. Кинопроизводителям планируют предоставлять субсидии для возмещения части затрат, если съёмка проходит на территории региона или темой съёмки является Красноярский край.

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