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Студия «реального пацана» снимет детский фильм в Красноярске

Студия «реального пацана» снимет детский фильм в Красноярске
Иллюстрация: vk.com/enisey_kino

Съемки планируют начать в следующем году. Работать будет московская киностудия.

#НОВОСТИ

В 2024 году в Красноярске пройдут съемки полнометражного детского фильма, пишет ТАСС, со ссылкой на генерального директора «Енисей кино» Ирину Белову. В его основу лягут реальные события.

Сейчас идет подготовительный процесс. „Енисей кино“ ведет работу по подбору и согласованию локаций, формированию потребностей в оборудовании и персонале для съемочной группы. Предполагается, что фильм будет снят по оригинальному сценарию», — цитирует агентство Белову.

В «Енисей кино» DK.RU эту информацию подтвердили и уточнили, что снимать будет московская студия «Проспект Мира». Других деталей в организации пока не раскрывают. Связаться со студией по объективным причинам (разница во времени) не удалось. Однако известно, что генеральным продюсером «Проспекта Мира» является Антон Богданов, известный по роли Антохи в сериале «Реальные пацаны», а также множеству других актерских работ.

В целом же, по словам Беловой, в следующем году в Красноярском крае планируется снять «шесть-семь крупных федеральных кинопроектов» . Среди них несколько полнометражных фильмов и пара сериалов.

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Автор: Петр Савельев
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