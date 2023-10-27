В Красноярске пройдут съемки детективного сериала

Две новые серии «Первый отдел-4» будут снимать в Красноярске с 30 октября по 8 ноября. Среди съемочных локаций - Николаевский мост, «Южный берег» и аэропорт.

В Красноярске с 30 октября по 8 ноября снимут две серии детектива «Первый отдел-4». Фильм снимают по заказу НТВ при поддержке следственного комитета РФ.

Среди съемочных локаций - Николаевский мост, «Южный берег», краевой следственный комитет и аэропорт. Не оставит без внимания съемочная группа и центр Красноярска: на проспекте Мира, улицах Ленина, Обороны и Красной Армии главные герои сериала организуют погоню за исполнителем заказного убийства.

Напомним, в 2022 в Красноярске уже снимали несколько эпизодов сериала «Первый отдел-3».

Впервые в киноисторию попадет и новая достопримечательность Красноярска – маяк на острове Отдыха. Для организации съемок на некоторых улицах города будет частично ограничиваться движение.

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