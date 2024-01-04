Зима в большом городе: куда сходить в Красноярске 6-12 января 2024

Как сделать праздничные дни незабываемыми? Ответы уже готовы и собраны в специальной афише «Делового квартала»! Театр, кинематограф, литература, музыка, спорт — осталось выбрать самое подходящее.

6 января, суббота

Последняя праздничная суббота — один из дней, в который у нас есть возможность вспомнить, как звучит настоящее Рождество. Сделать это можно в Красноярском театре оперы и балета на концерте «Формула оркестра. Рождество старой Европы». Программа звучит объемно: в нее включили самые известные и по-прежнему популярные рождественские произведения европейских композиторов XVII–XVIII веков. За несколько часов можно будет услышать живое исполнение Ave Maria Баха и Гуно, «Музыку на воде» Генделя, «Симфонию игрушек» Гайдна и еще несколько знаковых композиций. Чем не повод в самый канун Рождества насладиться камерной музыкой и создать по-настоящему праздничное настроение?

Иллюстрация: vk.com/krasopera

7 января, воскресенье

Это воскресенье — для тех, кто уже готов мчать к новым вершинам: например, на традиционном Рождественском забеге Красмарафона. Можно присоединиться к дистанции чуть больше 5 км или же выбрать полноценный полумарафон в 21 км. Соревнования пройдут на острове Отдыха с 11:00 — перед такими маршрутами точно нужно выспаться и набраться сил. Важно: регистрация на обе дистанции открыта до 5 января, так что самое время успевать!

Иллюстрация: krascsp.ru / Илья Немков

8 января, понедельник

Стоящий вариант для тех, кто готов начать рабочий январь с культурной программы — психологическая драма «Лив Штайн» в Красноярском драматическом.

После смерти единственного сына, гениальная пианистка Лив Штайн решает прекратить свою концертную деятельность и замыкается в себе. Никто из родных и близких не может заставить ее вернуться к нормальной жизни. Все меняется, когда на пороге ее дома появляется Лора Левин — молодая девушка, утверждающая, что она была знакома с сыном Лив Штайн. Лора предлагает великой пианистке сделку: за рассказы о покойном, Лив Штайн должна обучить ее музыке. Скорбящая мать соглашается на эти условия, не догадываясь, кого пустила в свой дом...», — так звучит описание спектакля.

Из любопытных фактов: постановка, художественным руководителем которой стал главный режиссер театра Олег Рыбкин, создана при поддержке Гете-Института в Новосибирске. Поэтому же в «Лив Штайн» классические композиции Рахманинова, Равеля и Шумана переплетаются с произведениями современного новосибирского композитора Марии Красиловой.

Билетов осталось совсем мало, так что советуем не откладывать — следующие показы пройдут только 25 января и 6 февраля.

Иллюстрация: sibdrama.ru

9 января, вторник

Тем, кто предпочитает кинематограф, тоже есть чему уделить внимание — в январе в «Доме кино» можно найти несколько любопытных картин. Например, «Великая магия» и «Рождество в подарок» подойдут тем, кто любит ленты, наполненные итальянской сочностью и трогательным домашним юмором. Если же хочется чего-то более эксцентричного, «Отпуск по-корейски» может стать подходящим вариантом. Кроме того, пока в прокате идет и «Ада» — фильм родом из России о взрослении, через которое неизбежно проходит каждый из нас.

Иллюстрация: vk.com/domkinokrsk

10 января, среда

Середина недели — идеальное время для медитативной паузы, которая позволит сохранить размеренность январских дней. Специально для этого мы собрали список книг для уютного и согревающего чтения. Получилось мультижанрово и тепло, а значит, шансы найти чтение «под себя» повышаются!

Иллюстрация: freepik.com / ADS

11 января, четверг

Для тех, кому хочется тонкого интеллектуального юмора и героев, которых мы привыкли видеть совсем другими, отлично подойдет моноспектакль «Несколько обычных историй из жизни необычного мужчины» театра «Вспышка». Он создан по рассказам Вуди Аллена — режиссера, который не боится лишиться возможности создавать кино, но «не проживет без письменного стола».

Признанный классиком при жизни, Вуди Аллен снимает в год по фильму (а то и по два) и регулярно выступает с оркестром, играя на кларнете джаз начала XX века. Однако истинной своей страстью Аллен считает сочинение рассказов. Возможно, никто в Америке не писал так смешно со времен Марка Твена, так нежно со времен Хемингуэя, так смело со времени принятия Декларации независимости. Всё, что вы хотели знать про мужчин, но боялись спросить!», — так рассказывают о спектакле во «Вспышке».

Этот спектакль дают не так часто, поэтому 11 и 12 января — одни из немногих возможностей познакомиться с постановкой.

Иллюстрация: vk.com/flash_theatre

12 января, пятница

Эта пятница создана для тех, кто ценит классику во всех отношениях. 12 января в Красноярской филармонии открывают XVIII Зимний Суриковский фестиваль искусств. В программе — музыкально-литературный спектакль «Два гения. Метель», созданный Красноярским камерным оркестром, Красноярским камерным хором и театром современной драмы «Вспышка».

„Метель“ Пушкина вскрывает важную для автора тему судьбы и рока. Череда случайных событий завьюжила и вместе с автором посмеялась над героями повести? Или счастливый финал невероятной истории только еще больше утверждает триумф непредсказуемости жизни? И мы задались вопросом: случайна или закономерна невымышленная история о мальчишке из сибирской глубинки, покорившего кистью Петербург? Вслушиваясь в текст Пушкина и музыку Свиридова, размышляя об играх провидения, мы решили взглянуть на судьбу Сурикова под новым ракурсом. Так родился спектакль „Метель“ Два гения», — так пишут о постановке на сайте филармонии.

Билеты на «Два гения. Метель» еще доступны, так что возможность выбрать самые подходящие места пока есть.

Иллюстрация: vk.com/krasfil

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