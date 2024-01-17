На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024

Вечная классика архитектуры, пруды с карпами и летние бассейны, дизайнерские решения и гарнитуры по стоимости квартиры — самая дорогая элитная недвижимость Красноярска в обзоре «ДК».

На 17 января самое дорогостоящее предложение на рынке элитной недвижимости Красноярска (из опубликованных и/или актуализированных в этом году) — коттедж классического стиля за 156 млн рублей. Дом расположен на участке в Октябрьском районе. По определению агентства, двухэтажный коттедж с цоколем выполнен в классическом стиле.

Иллюстрация: avito.ru

На 680 кв. метрах разместили три спaльни, санузeл, гостиную с зoной куxни и гардеробную. Кроме того, на участке уже есть баня и баccейн c зонoй oтдыха. Цоколь отдали под игровую/спортивную комнату и прачечную. Указывают в описании и наличие гаража и беседки с летней кухней.

Иллюстрация: avito.ru

Дом с дизайнерским оформлением возвели еще в 2013. На сегодня у объявления более 39 тысяч просмотров.

Иллюстрация: avito.ru

Из более экономичных вариантов — три гектара земли и усадьба в Центральном районе Красноярска за 100 млн рублей.

Несмотря на близость к историческому центру города, она скрыта от посторонних взоров и почти не видна с дороги. Естественный ландшафт и море зелени, пруд с зеркальными карпами и дикими утками создают атмосферу уединенности, покоя и тишины, позволяют забыть о проблемах большого города», — так описывают объект в объявлении на сайте «Элитный Красноярск».

Иллюстрация: elitekrsk.ru

Риелторы указывают, что дом площадью 245 кв. метров выполнен в стиле современной архитектуры. Кроме того, на приусадебном участке размещены баня, гараж, дом для охраны и собственная трансформаторная подстанция. Акцент делают и на защищенности территории холмами и руслом реки.

Иллюстрация: elitekrsk.ru

Еще один вариант за аналогичную стоимость в 100 млн рублей тоже находится в черте города — вернее, «деловом сердце» Красноярска. Кирпичный коттедж площадью 100 кв. метров в центре Покровки построен еще в 1999 и пока все еще находится на стадии черновой отделки.

Иллюстрация: cian.ru

Он расположен на участке в пять соток, оснащен печным отоплением и электричеством. В объявлении уточняют, что в коттедже установлен грузовой лифт на все три этажа, и помещение подходит для коммерческих целей — например, для создания гостиницы, торгового центра, клиники, ресторана или спа/йога/фитнес-центра.

Комфортная симметричная архитектура. Огромные просторные залы, вид с функциональной крыши на лучшие закаты и рассветы. Самый чистый воздух по розе ветров», — дополняют в объявлении.

Еще одно предложение за те же 100 млн рублей — коттедж площадью 382 кв. метра в Удачном. Покупателям обещают современную архитектуру, дизайнерский ремонт, уличный бассейн и гараж.

Иллюстрация: cian.ru

Кухонный гарнитур в этом доме сейчас стоит как целая квартира. Этот дом не виден ни с одной улицы. На участке растут кедры выше дома. Сейчас такой дом не построить: сегодня попросту не купить таких материалов, мебели и техники», — уточняют уникальность характеристик в объявлении на «Циан».

Иллюстрация: cian.ru

Но самое интригующее предложение остается за коттеджем в поселке «Сосны»: на портале «Элитная недвижимость Красноярска» цена закрытого клуба на 60 участников обозначена как «договорная».

Иллюстрация: elitekrsk.ru

Из открытой информации — дом площадью 560 кв. метров создан в классическом стиле, с преобладанием английского направления в интерьере. На участке уже есть баня, летний бассейн и гостевой дом.

Иллюстрации: elitekrsk.ru

Воздух здесь — это природный антидепрессант. Уникальная территория- бор с вековыми соснами на берегу могучего Енисея. Место, где учитывая реалии нашего города, дышится полной грудью. Участок расположен в самой солнечной части поселка в ста пятидесяти метрах от набережной», — уточняют риелторы.

Больше материалов по теме:

Недвижимость 3.0: Через тернии за город

Спрос на индивидуальное жилье продолжает оставаться довольно высоким, и, по мнению экспертов, потенциально он еще больше. Вот только растет этот рынок не так стремительно, как можно было ожидать.

ИЖС в Красноярском крае обогнало многоэтажки по объемам строительства

Частных домов в регионе (в пересчете на квадратные метры) простроено почти на 30% больше.

Частные дома в Красноярском крае подешевели на 11%

Это одно из самых больших снижений цен по стране.

В Красноярском крае вырос спрос на загородную недвижимость

Предложение на рынке таких объектов также увеличилось.

В Красноярске выросли цены на торговую недвижимость

Цена предложения продажи торговых помещений в Красноярске за первое полугодие выросла примерно на 6%. Сегмент торговой недвижимости обогнал остальные по темпам прироста.

Собачья жизнь: 600 подопечных «хвостиков» приюта могут оказаться на улице

Почему приют для бездомных животных остался без средств к существованию, как выживают больше 600 «хвостиков», получивших шанс на новую жизнь, и кто может помочь приюту — в специальном материале «ДК».