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На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024
Иллюстрация: freepik.com / ADS

Вечная классика архитектуры, пруды с карпами и летние бассейны, дизайнерские решения и гарнитуры по стоимости квартиры — самая дорогая элитная недвижимость Красноярска в обзоре «ДК».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

На 17 января самое дорогостоящее предложение на рынке элитной недвижимости Красноярска (из опубликованных и/или актуализированных в этом году) — коттедж классического стиля за 156 млн рублей. Дом расположен на участке в Октябрьском районе. По определению агентства, двухэтажный коттедж с цоколем выполнен в классическом стиле.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 1

Иллюстрация: avito.ru

На 680 кв. метрах разместили три спaльни, санузeл, гостиную с зoной куxни и гардеробную. Кроме того, на участке уже есть баня и баccейн c зонoй oтдыха. Цоколь отдали под игровую/спортивную комнату и прачечную. Указывают в описании и наличие гаража и беседки с летней кухней.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 2

Иллюстрация: avito.ru

Дом с дизайнерским оформлением возвели еще в 2013. На сегодня у объявления более 39 тысяч просмотров.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 3

Иллюстрация: avito.ru

Из более экономичных вариантов — три гектара земли и усадьба в Центральном районе Красноярска за 100 млн рублей.

Несмотря на близость к историческому центру города, она скрыта от посторонних взоров и почти не видна с дороги. Естественный ландшафт и море зелени, пруд с зеркальными карпами и дикими утками создают атмосферу уединенности, покоя и тишины, позволяют забыть о проблемах большого города», — так описывают объект в объявлении на сайте «Элитный Красноярск».

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 4

Иллюстрация: elitekrsk.ru

Риелторы указывают, что дом площадью 245 кв. метров выполнен в стиле современной архитектуры. Кроме того, на приусадебном участке размещены баня, гараж, дом для охраны и собственная трансформаторная подстанция. Акцент делают и на защищенности территории холмами и руслом реки.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 5

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 6

Иллюстрация: elitekrsk.ru

Еще один вариант за аналогичную стоимость в 100 млн рублей тоже находится в черте города — вернее, «деловом сердце» Красноярска. Кирпичный коттедж площадью 100 кв. метров в центре Покровки построен еще в 1999 и пока все еще находится на стадии черновой отделки.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 7

Иллюстрация: cian.ru

Он расположен на участке в пять соток, оснащен печным отоплением и электричеством. В объявлении  уточняют, что в коттедже установлен грузовой лифт на все три этажа, и помещение подходит для коммерческих целей — например, для создания гостиницы, торгового центра, клиники, ресторана или спа/йога/фитнес-центра.

Комфортная симметричная архитектура. Огромные просторные залы, вид с функциональной крыши на лучшие закаты и рассветы. Самый чистый воздух по розе ветров», — дополняют в объявлении.

Еще одно предложение за те же 100 млн рублей — коттедж площадью 382 кв. метра в Удачном. Покупателям обещают современную архитектуру, дизайнерский ремонт, уличный бассейн и гараж.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 8

Иллюстрация: cian.ru

Кухонный гарнитур в этом доме сейчас стоит как целая квартира. Этот дом не виден ни с одной улицы. На участке растут кедры выше дома. Сейчас такой дом не построить: сегодня попросту не купить таких материалов, мебели и техники», — уточняют уникальность характеристик в объявлении на «Циан».

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 9

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 10

Иллюстрация: cian.ru

Но самое интригующее предложение остается за коттеджем в поселке «Сосны»: на портале «Элитная недвижимость Красноярска» цена закрытого клуба на 60 участников обозначена как «договорная».

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 11

Иллюстрация: elitekrsk.ru

Из открытой информации — дом площадью 560 кв. метров создан в классическом стиле, с преобладанием английского направления в интерьере. На участке уже есть баня, летний бассейн и гостевой дом.

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 12

На все 100: топ элитной недвижимости Красноярска в январе`2024 13

Иллюстрации: elitekrsk.ru

Воздух здесь — это природный антидепрессант. Уникальная территория- бор с вековыми соснами на берегу могучего Енисея. Место, где учитывая реалии нашего города, дышится полной грудью. Участок расположен в самой солнечной части поселка в ста пятидесяти метрах от набережной», — уточняют риелторы.

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