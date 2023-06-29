В Красноярском крае вырос спрос на загородную недвижимость

Предложение на рынке таких объектов также увеличилось.

Спрос на загородную недвижимость в Красноярском крае за первые три недели июня 2023 вырос на 5,4% год к году. Об этом сообщает «Континент Сибирь», со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Также интерес к таким объектам увеличился в Иркутской области и Туве. А вот в Алтайском крае и Кемеровской области он сократился на 8,1% и 7,2% соответственно.

Предложение на рынке подобных строений в Красноярском крае тоже прибавило — рост составил 5,7%. Примечательно, что сократилось оно в тех же регионах, что и спрос. Во всех же остальных был зафиксирован рост.

Касательно цен на загородную недвижимость в Красноярском крае, издание информации не приводит, но отмечает, что в Республике Алтай, Новосибирской области и в Хакасии они выросли на 40,6%, 38,9% и 30,2% соответственно.

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