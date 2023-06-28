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В красноярском Северном начали строить комплекс с бассейном и кафе

В красноярском Северном начали строить комплекс с бассейном и кафе
Иллюстрация: администрация Красноярска

На стройплощадке спортивно-культурного центра по ул. 9 Мая началось устройство котлована. В пресс-службе администрации города сообщают, что пока работы идут с опережением графика.

#НОВОСТИ
За этот сезон там вынесут сети электроснабжения, обустроят свайный фундамент, железобетонные колонны и смонтируют металлический каркас.
Закончить стройку спортивно-культурного центра по графику планируется весной 2025. Будем стремиться к тому, чтобы сроки каких-то этапов работ сократить без ущерба для технологических процессов и сдать объект пораньше», – сообщил Владислав Логинов, мэр Красноярска.
В новом комплексе разместятся два бассейна – основной и детский, трибуна на 150 мест, раздевалки, душевые, медицинский, тренерский и массажный кабинеты, буфет, тренажерный зал, помещение музея спорта. Рядом со зданием сделают парковку на 66 мест.
 
Рядом с новым комплексом появится и сквер. Его благоустройство ведется поэтапно с 2022. Работы запланированы также на этот год и 2024.
 
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Автор: Петр Савельев
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