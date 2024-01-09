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Количество финансовых нелегалов в Красноярском крае увеличилось почти на 60%

Количество финансовых нелегалов в Красноярском крае увеличилось почти на 60%
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

По целом России оно снизилось почти на 4%.

#НОВОСТИ

За 2023 в Красноярском крае была выявлена 41 компания с признаками нелегальной финансовой деятельности, что на 57,7% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы на сайте Банка России.

Основная масса обнаруженных в прошлом году потенциальных нелегалов— 40 компаний — это нелегальные кредиторы (чаще всего ломбарды). Еще одна — с признаками финансовой пирамиды.

В 2022 из 26 выявленных организаций, деятельность которых вызывала подозрения регуляторы, на ломбарды приходилось 25.

В целом по РФ в 2023 было обнаружено 4 186 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Это на 3,8% меньше, чем в 2022. Нелегальных кредиторов среди них — 1 102 (-8,2% к 2022).

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К декабрю инфляция в регионе составила 8,21%. Это выше как показателя по Сибири, так и общего темпа ускорения по России. Один из главных факторов — сохранение высокого спроса на некоторые категории.

Красноярский край стал лидером Сибири по количеству зарплатных миллионеров

Всего таких в СФО более восьми сотен. Примерно пятая часть работает в Красноярском крае.

 

Автор: Петр Савельев
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