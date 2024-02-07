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В Красноярском крае арестовали имущество незаконных старателей на полмиллиарда рублей

Одна из драг "Артели старателей "Прииск Дражный"
Одна из драг "Артели старателей "Прииск Дражный". Иллюстрация: priiskgold.ru

Примерно в такую сумму оценили ущерб, который золотодобытчики нанесли недрам.

#МНЕНИЯ

Имущество компании «Артель старателей «Прииск Дражный» на сумму 457 млн рублей арестовали в Красноярском крае, сообщили в прокуратуре региона.

Артель в 2019... 2020 мыла золото на реках Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе. Причем делала это без соответствующих документов.

Вместо этого директор фирмы давал указания работникам добывать драгоценные металлы в приустьевой части реки с использованием промышленной горной техники и промышленных промывочных приборов. Организация сбрасывала в водный объект сточные воды без необходимой очистки и разрешения уполномоченного органа», — рассказали в прокуратуре.

По оценкам экспертизы, такими действиями старатели нанесли вред биологическим ресурсам указанных рек на 4,8 млн рублей, а недрам — на 457 млн.

В целях взыскания означенного ущерба имущество артели было арестовано. Ее директор в 2023 получил три года колонии общего режима за незаконный оборот драгметаллов и нарушение природоохранных правил.

«Артель старателей «Прииск Дражный» входит в группу компаний «Южуралзолото», которая разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Хакасии и на Урале. По данным группы, доля россыпного золота в ее добыче составляет менее 4%.Выручка компании в 2022 составила $832 млн.

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Автор: Петр Савельев
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