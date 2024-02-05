Руководство «Сисим» осудили за гибель 20 человек и-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Директор золотодобывающей артели «Сисим» и его подчинённые приговорены к реальным срокам за прорыв дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе.

Генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщилии в прокуратуре региона.

Как было установлено, компания разрабатывала месторождение россыпного золота с нарушением проекта и требований безопасности. В сентябре 2019 г-н Ковальков отдал указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду, чтобы скрыть от проверяющих загрязнение реки сбросами промышленных отходов. Еганов и Александров временно прекратили сброс грязной воды. В итоге в одном из водохранилищ произошло превышение допустимого уровня воды и случился прорыв дамб. Вахтовый посёлок оказался под водой и полностью разрушился. Погибли 20 человек.

Судебное следствие длилось более 3 лет. По ходатайству прокурора провели 2 дополнительные экспертизы, опросили свыше 250 человек, изучили более 90 томов материалов уголовного дела.

Максим Ковальков заявил, что, по его мнению, причины аварии не были установлены, а предъявленные обвинения незаконны и просил оправдать его. Начальник участка Андрей Еганов также не признал вину. В свою очередь горный мастер Евгений Александров признал вину, но попросил суд не приговаривать его к лишению свободы.

В итоге Максим Ковальков осудили на 4 года лишения свободы, отбывать наказание предстоит в колонии-поселении. Также в течение двух лет ему запрещено заниматься добычей полезных ископаемых. Андрей Еганов приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Помимо того, в течение 2 лет ему запрещено заниматься добычей полезных ископаемых. Горный мастер Евгений Александров осужден на 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Ему запрещено 1,5 год заниматься добычей полезных ископаемых.

Виновные также провели в СИЗО уже 1,5 года.

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