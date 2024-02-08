Никита Михалков получит больше 3 млн за спектакль «12» в Красноярске

Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок. Михалков значится единственным поставщиком.

Гонорар Никиты Михалкова за участие в собственном спектакле «12», который пройдет в Красноярске в рамках Транссибирского арт-фестиваля, составит 3 200 000 рублей. Информацию о соответствующей сумме можно найти на сайте госзакупок.

Предмет договора указывается как «Услуги по участию артиста (Н. Михалков), принимающего участие в спектакле „12“». Согласно документам, артист является единственным поставщиком.

Датой размещения закупки значится 26 декабря 2023. Заказчик — Красноярская краевая филармония. Адрес организации указывается и местом выполнения работ. Отметим, что согласно афише на сайте фестиваля, «12» пройдет в Красноярском театре оперы и балета.

В Красноярске спектакль «12» в рамках Транссиба покажут два раза — 9 и 10 апреля. По информации на сайте, показы пройдут при поддержке «Росконцерта» и «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова». А вот до Новосибирска «12» не доедет: по крайней мере, в списке мероприятий спектакль указан только для Красноярска.

«Это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца — русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело. 12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?», — так выглядит описание спектакля.

В «12» Михалков выступает не только как артист: он же значится автором пьесы и режиссером-постановщиком. Известно, что спектакль создан при поддержке Sima Land и уральского бизнесмена Андрея Симановского. Премьера спектакля прошла в 2021 — в том же году Никита Михалков получил награду кинофорума «Золотой витязь» за лучшую мужскую роль, а сам спектакль наградили за «лучший актерский ансамбль».

Напомним, здесь мы подробно рассказывали о том, кто из звезд балетной и оперной сцены прибудет в город в рамках Транссибирского арт-фестиваля.

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