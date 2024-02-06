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Звезды главных театров РФ и балет Китая: кто приедет в Красноярск с Транссибом`2024

Звезды главных театров РФ и балет Китая: кто приедет в Красноярск с Транссибом`2024
Иллюстрация: transsiberianfestival.com

Среди фестивального состава артистов — не только классические персоны балета и оперы, но и новые для красноярской сцены имена.

#НОВОСТИ
Март традиционно станет одним из самых культурно концентрированных месяцев: 22 марта в Красноярске откроется Транссибирский арт-фестиваль. Он продлится чуть меньше месяца — закрытие пройдет 16 апреля. Принимающие площадки — Красноярская краевая филармония и Красноярский театр оперы и балета.
 
Продажа билетов на все события фестиваля уже открыта. Полная программа фестиваля стала известна несколько дней назад — в этом году Транссиб пройдет параллельно в двух городах, Новосибирске и Красноярске.
 
Среди артистов, которые прибудут в Сибирь, можно увидеть как давно знакомых представителей оперной и балетной сцены, так и тех, кто посетит город впервые.
 
Например, среди привычных Красноярску персонажей — Вадим Репин, скрипач и народный артист РФ; Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра и этуаль La Scala; Вадим Руденко, пианист. Еще несколько громких персонажей, которые появятся на красноярских сценах — Никита Михалков в спектакле «12», Анна Чиповская в спектакле «Нунча», Лоренц Настурика-Гершовичи со Страдивари-ансамблем Мариинского театра. 
 
Если же говорить о новых именах, в этом году в город прибудут, например, танцовщики из Срединного государства: прима-балерина Национального балета Китая Цю Юньтин и ведущий солист Национального балета Китая Ли Вэньтао. Они станут участниками гала-концерта Светланы Захаровой вместе с несколькими прима-балеринами и премьерами Большого и Мариинского театров. Пока именно это событие остается одним из самых дорогостоящих во всем пуле Транссибирского арт-фестиваля в Красноярске: диапазон цен варьируется от 700 до 7 000 рублей. Тем временем в Новосибирске 7 500 — лишь начальная цена, а максимальная достигает 50 000 рублей.
 
Еще один лот, способный сравниваться по стоимости — спектакль «12»: за билет понадобится отдать от 1 500 до 7 000 рублей.
 
Еще один спектакль фестиваля — «Нунча» — обойдется красноярцам в два раза меньше, чем новосибирцам: максимальные 2 500 рублей против 6 000 рублей.
 
Открытие и закрытие Транссибирского фестиваля будут более бюджетными. В Красноярске один билет на открывающий концерт обойдется от 400 до 2 500 рублей, а на закрывающую «Кармина Бурана» — от 600 до 1 500 рублей.
 
Заметим, что некоторые события доедут только до Новосибирска. Например, «Калигула. Карнавал животных», «Отчалившая Русь» и «Евразийский ракурс» не прозвучат в Красноярске.
 
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Автор: Петр Савельев
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