Звезды главных театров РФ и балет Китая: кто приедет в Красноярск с Транссибом`2024
Среди фестивального состава артистов — не только классические персоны балета и оперы, но и новые для красноярской сцены имена.
Современное искусство Сибири, фильмы из Италии и картины о Бурятии, человекосберегающие технологии и подготовка к победам — о главных культурных событиях города в специальном гиде «Делового квартала».
«Тайгастро» завоевал гран-при премии общественных связей «Серебряный лучник» — Сибирь
Проект гастрономического фестиваля ресторанной группы Berrywood family также завоевал победу в номинации «Развитие и продвижение территорий». DK.RU разбирался, почему это важно для Красноярска.
«Мастер и Маргарита»: смог ли красноярский бизнес получить бонусы от премьеры
Премьера «Мастера и Маргариты» наделала немало шума, который не затихает до сих пор. DK.RU посмотрел, как бизнес использует этот фон для своих целей и что из этого выходит.
В Красноярск привезут 50+ редких картин великого Кандинского
В Красноярск привезут редкие графические работы Василия Кандинского, из выставят в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова.
Оркестр Теодора Курентзиса приедет в Красноярск в феврале 2024
Музыкальный коллектив musicAeterna представит новые симфонические и камерные программы. Оркестр выступит в Красноярске 17-19 февраля. Концерты пройдут в Конгресс-холле СФУ и Красноярской филармонии.
Работы красноярского проекта SiberiaDOC покажут в Москве в феврале`2024
Показы пройдут 7 и 8 февраля в рамках Дней документального кино Красноярского края. В 2024 событие приурочили к 90-летию региона.