«Тайгастро» завоевал гран-при премии общественных связей «Серебряный лучник» — Сибирь

Проект гастрономического фестиваля ресторанной группы Berrywood family также завоевал победу в номинации «Развитие и продвижение территорий». DK.RU разбирался, почему это важно для Красноярска.

Публичная защита проектов XIV региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» – Сибирь прошла в Красноярске 3 февраля.

Принять участие в ней могли проекты, реализованные в Сибирском федеральном округе. Больше всего заявок поступило от pr-специалистов из Красноярского края, на втором месте – новосибирцы. В шорт-лист прошли девять проектов из Красноярского края.

В качестве лауреата регионального гран-при, проект «Тайгастро» также вошел в шорт-лист XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник».

Председатель жюри региональной премии Федор Климкин, директор по корпоративным коммуникациям Трубной Металлургической Компании прокомментировал итоги премии:

Проекты всех участников впечатлили креативностью, продуманностью, высоким уровнем презентации. Мы в жюри получили огромное удовольствие от финальных защит. Я рад, что Сибирь на национальной премии будет представлять “Тайгастро” — масштабный, популярный, яркий и действительно очень сибирский проект», — заявил Федор Климкин.

Экспертное жюри премии – это профессионалы сферах PR, маркетинга и медиа из семи регионов Сибири

«Тайгастро» в 2024 будет проходить уже в четвертый раз, пояснили DK.RU в группе Berrywood family. Изначально задумывался как гастрономический фестиваль, где главной целью было продемонстрировать исключительно сибирскую кухню, ее продукты и рестораны. Однако в течение первого года команда получила множество запросов расширить географию фестиваля, и теперь фестиваль проходит по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Основные цели проекта — показать региональные кухни во всем многообразии, при этом использовать локальные, местные продукты, а также увеличить туристическую привлекательность регионов. И, конечно, объединить гастрономическое комьюнити, рассказали в Berrywood family.

Жюри в этом году было не просто проект, который будет представлять наш регион в Москве

„Тайгастро“ стал дополнительной мотивацией приехать, исследовать, узнать, что Сибирь — это любовь. Это красиво, это интересно, это вкусно. Гастрономия — это один из уровней культуры. Через нее, в том числе, познаются история и этногастрономические традиции края. А уж история у нас богатая, а традиции коренных народов, которые наша команда пристально изучает уже пятый год — огромное поле для исследований», — рассказали DK.RU в группе Berrywood family.

Публичная защита проектов прошла в Красноярске

Победа «Тайгастро» на «Серебряном лучнике» — Сибирь не случайность, считает руководитель направления маркетинга и коммуникаций Bellini Gastronomic Ecosystem и член жюри премии Ярослав Моргунов.

Команда Berrywood family подошли к проекту стратегически. И это действительно один из самых сильных проектов в плане коммуникаций. Помимо классической истории с развитием гастрономии и сознанием сетов, которые придумали шефы разных ресторанов России, команда пошла дальше и смогла привезти представителей индустрии из других стран. Хочется от всей души поблагодарить коллег по цеху, за веру в общее дело. У нас общая цель — сделать Красноярск гастрономической столицей России», — прокомментировал Моргунов.

В шорт-лист прошли девять проектов из Красноярского края

В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» победу одержала «Академия будущих метALлургов», РУСАЛ, Ачинск.

Всего в шорт-лист прошли девять проектов из Красноярского края.

В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты»:

«Академия будущих метALлургов», РУСАЛ, Ачинск;

«Потребляй разумно!», Красноярская рециклинговая компания, Красноярск;

«Центральный парк Красноярска. Возрождение», РУСАЛ, Красноярск.

В номинации «Развитие и продвижение территорий» - только проекты из региона:

«Выставка “Городские полярники”. Художественные высказывания 17 норильчан о Норильске и о себе», АНО «Агентство развития Норильска», Норильск;

«Первый сибирский гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО», Berrywood Family, Tunguska, Красноярск;

«Экспозиция Красноярского края на международной выставке-форуме “Россия”», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий», Красноярск.

Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»:

«Концепт-стор как внутренний клуб», Красцветмет, Красноярск.

Номинация «Маркетинговые коммуникации»:

«Что-то на “Краснояровском”», гастрономы «Красный Яр», Красноярск.

Номинация «Корпоративные коммуникации»:

«Аудиопрогулка “Круг почета. Лесосибирский деревоперерабатывающий комбинат №1”», Segezha Group, Лесосибирск.

Напомним, что финал сибирского «Серебряного лучник» — Сибирь проходил в Красноярске уже в третий раз. До это премия приезжала в город в 2013 и 2022. В этом году генеральным партнером премии стал «Норникель», который поддерживает ее уже 10 лет.

Читайте также:

Иммерсивный гастроспектакль «Диалоги» снова пройдет в Красноярске

Местом действия постановки, созданной в коллаборации Красноярского музыкального театра и BELLINI Gastronomic Ecosystem, станет «Хозяин Тайги».

Долина влияния: гольф запускает масштабные изменения Красноярске

Уходящий год ознаменовался для Красноярска еще одним важным событием: открылось новое пространство для спорта и отдыха — гольф‑клуб в ландшафтном парке «Юдинская долина».

Наталия Сипетая: Ждем квантового скачка на арт-рынке

Главный вызов года в креативных индустриях — создание рынка современного искусства в Красноярске.