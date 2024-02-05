Иммерсивный гастроспектакль «Диалоги» снова пройдет в Красноярске

Местом действия постановки, созданной в коллаборации Красноярского музыкального театра и BELLINI Gastronomic Ecosystem, станет «Хозяин Тайги».

Гастрономический спектакль «Диалоги» возвращается в Красноярск — пока постановки запланировали на 16 февраля и 9 марта.

Премьера иммерсивного аудиоспектакля состоялась в ноябре 2023 на базе ресторана «Хозяин Тайги». Он же станет локацией и для предстоящих показов. Специально для «Диалогов» шеф-повар ресторана создал особенный сет, который тоже является частью представления.

Гастроспектакль появился в коллаборации Красноярского музыкального театра, гастрономической экосистемы BELLINI и Сергея Самодова, директора Архангельского театра драмы. Среди действующих лиц, которые выступают в роли ведущих — Александр Оленцов, Нина Похабова и Кирилл Черных.

Здесь не будет профессиональных артистов. Гости расположатся за столиками и смогут попробовать себя в роли актеров, разыграв диалоги между собой при помощи микрофонов. В этом им поможет суфлер, который будет подавать текст в наушники. Каждый раз диалоги будут получаться совершенно разными, и, какой текст достанется участнику, заранее неизвестно. Это будет незабываемый иммерсивный опыт — не только театральное, но и гастрономическое приключение», — так пишут в описании постановки.

Детали о гастрономическом сете, созданном для спектакля, мы рассказывали здесь.

Читайте далее:

Искусство масштабных идей: куда сходить в Красноярске 3...9 февраля 2024

Современное искусство Сибири, фильмы из Италии и картины о Бурятии, человекосберегающие технологии и подготовка к победам — о главных культурных событиях города в специальном гиде «Делового квартала».

Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы

0.75 Please на Патриках – самый амбициозный проект красноярских рестораторов за пределами Красноярска. «ДК» рассказывает, каким получился ресторан, рискнувший выйти на тесный гастрорынок Москвы.

Группа Food&Mood открыла «Нетипичную пельменную» в Светлогорске

Ресторанная группа Food&Mood открыла «Нетипичную пельменную» в курортном Светлогорске Калининградской области. Это третий филиал компании.

Олимпийская чемпионка Мария Киселева привезет в Красноярск новое шоу на воде

В Красноярске пройдет музыкальный фестиваль на воде трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселёвой «Сказ о русских берегах» (0+).

Работы красноярского проекта SiberiaDOC покажут в Москве в феврале`2024

Показы пройдут 7 и 8 февраля в рамках Дней документального кино Красноярского края. В 2024 событие приурочили к 90-летию региона.

«Мастер и Маргарита»: смог ли красноярский бизнес получить бонусы от премьеры

Премьера «Мастера и Маргариты» наделала немало шума, который не затихает до сих пор. DK.RU посмотрел, как бизнес использует этот фон для своих целей и что из этого выходит.