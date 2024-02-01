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Работы красноярского проекта SiberiaDOC покажут в Москве в феврале`2024

Работы красноярского проекта SiberiaDOC покажут в Москве в феврале`2024
Иллюстрация: freepik.com / ADS

Показы пройдут 7 и 8 февраля в рамках Дней документального кино Красноярского края. В 2024 событие приурочили к 90-летию региона.

#НОВОСТИ

Проект по развитию авторского документального кино SiberiaDOC снова выходит за границы Красноярска и региона: 7 и 8 февраля несколько лент привезут в Москву.

Показы пройдут в рамках Дней документального кино Красноярского края. В этом году событие приурочили к скорому 90-летию региона. На этот раз в столице можно будет увидеть две работы работы авторов и кураторов лаборатории и фестиваля SiberiaDOC.

7 февраля покажут фильм Николая Бема, одного из основателей SiberiaDOC — «Иванова Лествица». В 2022 ленту выбрали лучшим полнометражным документальным фильмом на Казанском международном кинофестивале.

В затерянной во времени деревне, настолько изолированной, что ее нет на карте России, Сысой передает традицию византийского пения своему сыну Ивану. Их отшельническая семейная жизнь наполнена заботой о собственном пропитании и строгой духовной практикой, которая, кажется, посвящена подготовке подростка к единственному пути в жизни», — так звучит синопсис «Ивановой Лествицы».

8 февраля можно будет увидеть «Верните мои руки» Константина Селина. В 2020 картине отдали главный приз в конкурсе неигрового кино фестиваля «Окно в Европу».

Сибирский микрохирург Вадим Кеосьян уже двадцать лет возвращает пациентам потерянные кисти рук и пальцы. Такие операции часто проходят ночью, что сильно изматывает врачей. Чтобы предостеречь людей от несчастного случая, Вадим заводит видеоблог. Он снимает свои операции, записывает интервью с пациентами, напоминает о технике безопасности. Однажды в больницу попадает сложный пациент, лишившийся кисти. Он не знает, как будет жить дальше, и не уверен, что в этот раз врач сможет спасти руку», — так выглядит описание ленты.

Напомним, в декабре 2023 в Красноярске впервые прошел международный фестиваль SiberiaDOC — подробности мы рассказывали здесь.

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Автор: Ирина Апуник
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