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В Красноярске впервые пройдет международный кинофестиваль SiberiaDOC

В Красноярске впервые пройдет международный кинофестиваль SiberiaDOC
Иллюстрация: t.me/SiberiaDOC_krsk

Большая часть картин — премьеры в России. Гостей фестиваля ждут киноленты в жанре авторского документального кино

#НОВОСТИ

С 1 по 10 декабря в Красноярске впервые пройдет международный кинофестиваль SiberiaDOC. Гостей фестиваля ждут киноленты в жанре creative documentary - авторское документальное кино. Он отличается уникальными историями, зрелищностью и новаторскими операторскими приемами.

У зрителей будет возможность отправится в самые неизведанные уголки России и мира, где сохраняется самобытный характер жителей, а жизнь каждый день напоминает приключение. Из почти 3 тысяч присланных на фестиваль заявок команда  SiberiaDOC отобрала 20 конкурсных фильмов из 15 стран. Большая часть картин — премьеры в России.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России. Соорганизатором выступает «Сибирский институт развития креативных индустрий».

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Автор: Петр Савельев
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