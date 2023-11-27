Большая часть картин — премьеры в России. Гостей фестиваля ждут киноленты в жанре авторского документального кино

С 1 по 10 декабря в Красноярске впервые пройдет международный кинофестиваль SiberiaDOC. Гостей фестиваля ждут киноленты в жанре creative documentary - авторское документальное кино. Он отличается уникальными историями, зрелищностью и новаторскими операторскими приемами.

У зрителей будет возможность отправится в самые неизведанные уголки России и мира, где сохраняется самобытный характер жителей, а жизнь каждый день напоминает приключение. Из почти 3 тысяч присланных на фестиваль заявок команда SiberiaDOC отобрала 20 конкурсных фильмов из 15 стран. Большая часть картин — премьеры в России.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России. Соорганизатором выступает «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Читайте также:

В Красноярске снимут сериал «Пять минут тишины»

Об этом сообщил Родион Павлючик, генеральный продюсер кинокомпании «Приор».

Стала известна программа «Ночи искусств» в Красноярске

Культурные пространства Красноярска присоединились к федеральной «Ночи искусств»: часть из них уже опубликовали созданные специально для акции события.

В Красноярске пройдут съемки детективного сериала

Две новые серии «Первый отдел-4» будут снимать в Красноярске с 30 октября по 8 ноября. Среди съемочных локаций - Николаевский мост, «Южный берег» и аэропорт.