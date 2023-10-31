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Стала известна программа «Ночи искусств» в Красноярске

Стала известна программа «Ночи искусств» в Красноярске
Иллюстрация: freepik.com

Культурные пространства Красноярска присоединились к федеральной «Ночи искусств»: часть из них уже опубликовали созданные специально для акции события.

#НОВОСТИ

В ночь с 3 на 4 ноября часть красноярских локаций, отвечающих за культурную жизнь города, откроют двери во «внеурочное» время: на их базе пройдут мероприятия Ночи искусств. Всероссийская культурно-образовательная акция традиционно приурочена к Дню народного единства и проходит ежегодно.

В 2023 оплотами «Ночи искусств» станут почти два десятка красноярских институций и организаций. Среди них, например, музейный центр «Площадь Мира», Красноярский театр юного зрителя и Музыкальный театр, краевой краеведческий музей и Художественный музей имени Сурикова. Среди участников можно найти и Красноярский хореографический колледж, Дом искусств, Центр культурных инициатив и Енисей Кино.

Часть мероприятий будет со свободным входом, еще часть потребует оплаты. Большинство программ красноярской «Ночи искусств» пройдут в очном формате, но к некоторым можно будет подключиться и онлайн.

Узнать полный список всех институций и заведений, которые разработали собственные события к «Ночи искусств», можно на сайте акции. Там же организаторы и участники разместили подробные описания запланированных событий.

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Потенциальные спикеры могут подать заявки до 20 ноября. Конференция пройдет на базе «Площади Мира» как один из блоков программы Красноярской музейной биеннале.

Автор: Петр Савельев
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