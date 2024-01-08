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В Гремячей гриве установили наушники с рассказами об экопарке

В Гремячей гриве установили наушники с рассказами об экопарке
Иллюстрация: vk.com/grivapark

Объект создали в двух вариациях и разместили около визит-центров. Кроме озвучивания информации о парке, наушники могут заряжать телефоны и воспроизводить музыку.

#НОВОСТИ

На новогодних праздниках территория Гремячей гривы пополнилась новым объектом: там появился уличный экспонат в виде наушников. Как объясняют в экопарке, наушники — новый проект «Красноярск рассказывает», созданный Ньютон парком.

Объект работает за счет преобразования механической энергии в электрическую: так обеспечивается работа сразу нескольких функций наушников.

В Гремячей гриве установили наушники с рассказами об экопарке 1

Иллюстрация: vk.com/grivapark

С их помощью можно послушать рассказы о Гремячей гриве, а также наушники воспроизводят звки животных, которые обитают в экопарке.

Здесь же можно поставить телефон на зарядку: объект снабдили USB-портами. И, конечно, наушники можно использовать по прямому назначению и послушать музыку.

Наушники созданы в двух экземплярах: их установили рядом с визит-центрами Гремячей гривы. Отличаются они не внешним видом, а собранными в них рассказами.

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Автор: Петр Савельев
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