«Мастер и Маргарита»: смог ли красноярский бизнес получить бонусы от премьеры

Премьера «Мастера и Маргариты» наделала немало шума, который не затихает до сих пор. DK.RU посмотрел, как бизнес использует этот фон для своих целей и что из этого выходит.

Чуть больше недели назад — 25 января — состоялась общероссийская премьера фильма «Мастер и Маргарита». В этот раз за экранизацию одноименного произведения Михаила Булгакова взялся тезка писателя — Михаил же Локшин. Картина оказалась довольно успешной (речь не о ее художественной ценности — об этом пусть судят кинокритики) — за первые четыре дня проката ее посмотрело около миллиона человек, а сборы вплотную приблизились к 418 млн рублей (данные ЕАИС). К сегодняшнему же дню (2 февраля 2024) суммарная касса фильма достигла почти 660 млн рублей, что составляет больше половины его бюджета (1,2 млрд рублей), а количество зрителей, посмотревших картину, превысило 1,6 млн.

kinopoisk.ru

Красноярск тоже не стал исключением в парадном шествии «булгаковской парочки». В день премьеры на «Мастера и Маргариту» образца 2024 сходило 1,6 тыс. человек, оставив в кассах городских кинотеатров порядка 613 тыс. рублей. На 2 февраля эти цифры выросли до 19 594 человек и 7,5 млн рублей соответственно.

В связи с таким спросом на картину, можно было бы ожидать и усиления активности в других секторах бизнеса, каким-либо образом связанных с произведением Булгакова. В первую очередь речь о книгах. Если верить статистике, то экранизации художественных произведений как правило приводят к росту продаж соответствующих книг. Например, популярность «Дюны» Фрэнка Герберта выросла в семь раз после премьеры снятого по ней фильма в 2021.

kinopoisk.ru

Достоверно выяснить, повлияла ли премьера «Мастера и Маргариты» на продажи одноименной книги, не удалось. Ни в крупных сетях, ни в небольших книжных магазинах Красноярска DK.RU на этот вопрос не ответили. Однако, судя по сайту сети «Читай-город», она удерживает первую и вторую (в зависимости от издания) позицию по популярности в разделе «Российская классическая литература». Правда, как давно и связано ли это с фильмом, не ясно. На OZON’е ситуация аналогичная — в разделе «Русская литература» она идет шестой по популярности, правда, первые две позиции почему-то за серией «Унесенные ветром» (произведения Гете, Лавкрафта, Достоевского и т.д.) и «Дракулой» Брэма Стокера.

Оседлать волну интереса к фильму попробовали не только представители книжного бизнеса. Так, например, в Красноярске бар «Булгаков» к премьере выпустил фирменный коктейль «Черничная Маргарита», который можно было заказать за 490 рублей, но если у гостя был билет на фильм «Мастер и Маргарита» (не важно — на прошедший сеанс или еще только предстоящий), то он получал скидку 100 рублей.

kinopoisk.ru

Как рассказали DK.RU в «Булгакове», за первые шесть дней у них было 40 «обилеченных» гостей, которые заказали этот коктейль. Двое из них на этом остановились. Остальные же остались поужинать. Средний чек по таким заказам был на уровне 1,5... 2 тыс. рублей, при обычном около 3 тыс.

Увеличения числа гостей, в связи с началом проката фильма, мы не заметили. Все было стабильно», — говорят в «Булгакове».

Не ощутили особых выгод и в другом месте — уже совсем прямолинейно апеллирующем к названию фильма и книги — в салоне красоты «Мастер и Маргарита» (расположен он, кстати, недалеко от выше упомянутого бара).

Количество клиентов осталось прежним. Никакого увеличения не было», — были кратки там в общении с журналистом. Правда, признались, что и акций, приуроченных к премьере фильма с тем же названием, что и у салона, не устраивали.

Других организаций, чье название напрямую перекликалось бы с именем писателя и его произведениями, на карте Красноярска не нашлось. Как и объявлений о тематических акциях. Но это еще не конец. Обычно фильмы в крупных кинотеатрах идут четыре недели, а в некоторых случаях больше. «Мастер и Маргарита» Локшина едва преодолел восьмидневный рубеж. Так что время попробовать получить свои бонусы от разворачивающегося вокруг него шума еще есть. К тому же, если верить данным ЕАИС, зрительский интерес к фильму если и начал спадать, то совсем чуть-чуть — за 1 февраля в Красноярске его посмотрело 1 303 человека, хотя за день до этого было 1 426, а 30 января в кинотеатры города пришло 1 459 зрителей. Однако впереди выходные, а там показатели обычно в три, а то и четыре, раза больше.

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