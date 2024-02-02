В Красноярске снимают фильм «Новогоднее письмо»

Красноярская кинокомпания «Мечта», известная по спортивной драме «Начать сначала», занимается производством еще одного фильма. Съемки проходят в столице края.

Сегодня площадкой для съемочной группы стал аэропорт Красноярск. Съемки шли на первом этаже, неподалеку от зоны прилета. Накануне съемки проходили на площади Мира. Для создания большей зрелищности там организовали городскую ярмарку. Несколькими днями ранее кинокомпания «Мечта» работала около гостиницы «Красноярск».

Как пояснили DK.RU представители кинокомпании, съемки продлятся в Красноярске до 21 февраля. Всего в планах снять кадры в более чем десяти локациях города. Среди них — краеведческий музей, Дворец пионеров, центральные улицы города, много съемок запланировано в ресторане «Чешуя».

Затем съемочная группа переместится в Москву и Тбилиси. «Новогоднее письмо» выйдет в конце 2024 в кинотеатрах России и на онлайн-платформах. Режиссер фильма — Ирина Гобозашвили, продюсер — Евгений Черных. Главные роли исполнят актеры Рамиль Сабитов, Алексей Шевченков, Ольга Смирнова, Варвара Феофанова, София Эль-Гедави. Среди красноярских актеров участие в проекте принимают Ренат Бояршинов, Виктория Болотова, Эмилия Шевчук, Татьяна Чубаро.

В последнее время на территории края снимают много фильмов, этому способствует и господдержка. В 2022 году депутаты ЗС края приняли закон «О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае». В 2023 четыре компании получили субсидии на возмещение части затрат на производство фильма.

Кинокомпания «Мечта» работает с 2013. Среди фильмов, произведенных ей, — «Дороги», «Маняшино озеро», «Навстречу мечте», «Начать сначала», короткометражки.

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