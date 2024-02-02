Искусство масштабных идей: куда сходить в Красноярске 3...9 февраля 2024

Современное искусство Сибири, фильмы из Италии и картины о Бурятии, человекосберегающие технологии и подготовка к победам — о главных культурных событиях города в специальном гиде «Делового квартала».

3 февраля, суббота

Если хочется добавить выходным звучания — еще есть возможность попасть на музыкальную историческую драму «Борис Годунов» в Красноярском театре оперы и балета. Сценическая версия русского оперного шедевра стала первой премьерой, которой открыли 46-й театральный сезон. Постановка на сцене всего несколько месяцев, с ноября 2023, но уже попала в программу фестиваля «Парад звезд в оперном. Словцов».

Иллюстрация: krasopera.ru

Роль Бориса Годунова отдали Дмитрию Ульянову, солисту Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, и Гарри Агаджаняну, солисту Пермского театра оперы и балета. Музыкальное руководство сценической версией — на главном дирижере театра Дмитрие Юровском. Создала постановку главный режиссер Ирина Лычагина.

За музыкальную основу взята первая авторская редакция (в спектакль не включены Польский акт и сцена под Кромами, которые были добавлены в более поздних редакциях партитуры). Постановка представлена красноярцам в формате семистейдж, с лаконичными декорациями, которые, тем не менее, погрузили и артистов, и зрителя в эпоху русской смуты», — пишут на сайте театра.

Увидеть «Бориса Годунова» на сцене Красноярского оперного можно будет и 4 февраля в 18:00 — выход для тех, чей график свободен в воскресенье. Следующий показ музыкальной исторической драмы запланирован только на май.

Напомним, подробнее о фестивале «Парад звезд в оперном. Словцов» мы писали здесь.

4 февраля, воскресенье

Это воскресенье — возможность наполнить свои выходные художественной эстетикой. Например, сходить на выставку «Солнце Бурятии», которая открылась в Красноярском художественном музее 1 февраля. Центральная линия — тема семьи, связь человека с родом и традициями.

Иллюстрация: surikov-museum.ru

В экспозицию включили более 60 произведений живописи художника Бальжинимы Доржиева из его мастерской. По информации музея, работы этого художника в Красноярске впервые.

Это солнечная, яркая и позитивная выставка для всей семьи. Она рассказывает о доброте и красоте окружающего мира, о женской красоте, показывает сказочные образы, счастливое детство, раскрывает секреты крепкой и дружной семьи. Бурятия — страна солнца. Человек здесь не враждует с природой, а живет с ней в гармонии. Бурятский народ издревле кочевники. Они путешествовали со своими семьями, видели красоту окружающего мира, с которым у них была крепкая связь», — так звучит описание выставки.

Увидеть «Солнце Бурятии» можно до 21 апреля.

5 февраля, понедельник

В «тот самый» день, отведенный в календарях для самых эффективных начинаний, можно открыть карту лыжных маршрутов Татышев-парка — и дать старт подготовке к Лыжне России. В Красноярске гонка пройдет 10 февраля, а значит, еще есть время подготовиться к дистанциям!

Иллюстрация: freepik.com / wirestock

Можно выбрать 500 метров, 3,8 либо 11 км. У нас «Лыжню России» курирует в том числе Красмарафон: 9 февраля организаторы выдадут стартовые номера, а 10 числа буду ждать участников на острове Татышев. Предлагаем стремиться к победе и наслаждаться настоящей зимней прохладой, пока весна еще только приближается.

6 февраля, вторник

Этот вторник — шанс совместить прекрасное с чудесным и провести вечер на «Женском стендапе» в Гранд-холл «Сибирь».

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать — если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей еще множество всяких „не“. Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами», — пишут о проекте.

В Красноярск женский стендап привозят на порядок меньше мужского — вероятно, следующий концерт состоится только через несколько месяцев.

Иллюстрация: vk.com/standupfemale

7 февраля, среда

Главное событие недели для предпринимателей и управленцев: 7 февраля состоится первый в 2024 дискуссионный клуб «Делового квартала». Мы посвятим его человекосберегающим технологиям, которые внедряются и уже работают в красноярском бизнесе.

Иллюстрация: фотоархив «Делового квартала» / Татьяна Вятскина

Впервые привычный дискоклуб, уже ставший традицией «ДК», пройдет в новом формате бизнес-сторителлинга.

Вместо круглого стола — трибуна. Вместо обозначения проблем — работающие кейсы. Причем мы попросим спикеров рассказать не только „как правильно“, но и „куда ходить не надо“. Как известно, практический опыт, особенно в бизнесе, не загуглишь. Лучший способ прокачаться по актуальной, острой теме — получить информацию из первых рук. Именно поэтому вход на дискуссионный клуб будет открытым для предпринимателей, понимающих, что кадры сегодня действительно решают все в бизнесе!», — рассказывает о предстоящем событии Юлия Чанчикова, главный редактор и издатель «ДК» в Красноярске.

Среди спикеров — не только сами предприниматели, но и представители HR-сегмента. О том, какие кейсы прозвучат в рамках дискоклуба «Люди — новая нефть», расскажем в предстоящем номере.

8 февраля, четверг

Этот четверг — буквально произведение искусства для тех, кто понимает ценность совриска и готов видеть его с разных ракурсов.

Начать можно с экскурсии по XV Красноярской музейной биеннале: в нее входит изучение основного проекта и работ полярной резиденции PolArt. Кстати, недавно в «Площади мира» анонсировали продление экспозиций — основной проект останется до 10 марта, а PolArt будет работать до 3 числа. Категорически советуем успеть!

После экскурсии можно остаться на встречу-обсуждение со свободным входом «В библиотеке говорить можно». Там вас ждет серьезный разговор о книгах из подборки библиотеки «ОКНА» на тему выставки «PolArt. Полярная арт-резиденция: 2016…2023». Проведет его Анна Леонова, ведущая книжного клуба в магазине «Бакен». Речь пойдет, например, о таких изданиях: «Надежда / NADEZHDA — The Hope Principle», «Микроурбанизм. Город в деталях», «Город завтрашнего дня. Сенсоры, сети, хакеры и будущее городской жизни» — все они доступны в библиотеке «ОКНА».

Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskmuseumbiennale

И не забудьте об уже привычном «кружке набросков», где каждый может в безопасном пространстве реализовать своего внутреннего художника. Или как минимум узнать больше о художественных техниках и попробовать каждую своими руками.

Продолжением банкета во имя современного искусства может стать лекция «Время экспериментов: появление концептуального искусства в Красноярске в 1990-е годы». Это первая встреча в рамках авторского цикла лекций «История современного искусства в Красноярске», который на базе «Площади мира» проведет искусствовед Александра Семенова-Ситникова. Откуда здесь появился совриск, какие художники и кураторы сформировали арт-среду города, и что именно делает красноярское искусство красноярским — будут разбираться там.

Иллюстрация: vk.com/na_mira1

Но и это еще не все. В качестве десерта — экскурсия по выставке «Один за всех».

В 2020 уличный художник Гриша Шаров решил провести первый фестиваль стрит-арта в родном Братске. Фестиваль назвал „Один за всех“, а для участия пригласил художников со всей страны. Художники согласились. И не приехали. А фестиваль состоялся. Секрет в том, что в этом и заключается концепция проекта: участники присылают эскизы, а Гриша воплощает идеи авторов на месте самостоятельно, один за всех. Уже прошло четыре сезона фестиваля — с российскими художниками и авторами со всего мира, включая Антарктиду (!). Третий сезон был посвящен памяти уже ушедших уличных художников. А в четвертом сезоне среди участников художников не было совсем, авторами фестиваля стали люди разных креативных профессий. Впервые работы фестиваля будут представлены в музее. Все четыре сезона, сорок четыре художника, семьдесят работ, семь континентов. Созданные одним человеком», — пишут об экспозиции на сайте музея.

Там же можно узнать точное расписание этого насыщенного дня и условия посещения перечисленных событий — выбор более чем внушительный.

9 февраля, пятница

Красивым и согревающим завершением рабочей недели может стать визит на фестиваль итальянского кино «RIFF» («Russia-Italia Film Festival»). Он проходит в Доме кино с 9 по 18 февраля. Зрителям обещают не только самую большую в стране программу итальянских фильмов, но и дегустацию-сюрприз от «Mike&Molly», тур-квест по главным достопримечательностям Апеннин от школы иностранных языков «Palitra Мира», а также мастер-класс по живописи и фотозону, в которой воплотили «итальянский садик».

Все ленты покажут на языке оригинала с русскими субтитрами — идеально для тех, кто готов к полноценному погружению в Италию.

Иллюстрация: freepik.com / freepik

Для открытия фестиваля выбрали фильм «Лучшая жизнь» — он же открывал и Римский кинофестиваль. Узнать полную программу мероприятий и показов можно на сайте «Дома кино». Кстати, на некоторые события «RIFF» количество мест ограничено — кажется, с билетами лучше не затягивать.



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