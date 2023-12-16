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Сибирский «Серебряный Лучник» снова приедет в Красноярск

Сибирский «Серебряный Лучник» снова приедет в Красноярск
Иллюстрация: luchnik-siberia.ru

Это будет третий раз, когда премия пройдет в краевом центре.

#НОВОСТИ

Финальные мероприятия XIV региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь пройдут в Красноярске, сообщил оргкомитет.

В частности, в городе состоятся публичные защиты проектов, вошедших в шорт-лист по результатам заочного голосования экспертного жюри, и церемония награждения победителей, которая назначена на 3 февраля 2024. 

До этого премия «приезжала» в город в 2013 и 2022. Традиционно же она вручается в Новосибирске.

В этот раз генеральным партнером сибирского «Серебряного Лучника» стал «Норникель». От компании в экспертный совет премии вошел заместитель директора ее красноярского представительства Игорь Астапов.

У меня есть опыт судейства на региональном „Лучнике“, и я знаю, что это большое отраслевое событие и профессиональный праздник. Участники конкурса получают полезную обратную связь от коллег и экспертов и на защитах проектов, и в кулуарах, и такой нетворкинг всегда способствует развитию индустрии. Компания поддерживает „Серебряный Лучник“ уже много лет и будет рада принять премию и всех участников мероприятия на красноярской земле», — сказал он.

Напомним, что сибирский этап «Серебряного Лучника» проводится с 2010. За это время через него прошло более 900 проектов, 13 из которых стали победителями на всероссийском уровне. В этом году подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 декабря.

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Автор: Петр Савельев
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