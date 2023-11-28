Деликатесы красноярского бренда «Культ Колбас» признали лучшими в регионе

В список лучших продовольственных товаров Красноярского края вошли сразу несколько позиций из линейки бренда. Их главная особенность — ручная технология изготовления.

В ноябре 2023 министерство сельского хозяйства и торговли региона опубликовало результаты конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае». В него вошли десятки позиций от локальных производителей, которые создаются на территории края: от мясных и молочных изделий до круп и десертов. В списке можно найти и бренды, производства которых базируются непосредственно в Красноярске.

Так, в нескольких направлениях, связанных с мясными продуктами, лучшими товарами признали позиции локального бренда «Культ Колбас». Лучшими назвали сыровяленую колбасу из свинины со специями «Фуэт», сыровяленую говядину «Брезаола», паштет из куриной печени с черносливом и риет из утки с вишней.

Пять лет назад мы сконцентрировали усилия на изучении технологии изготовления сыровяленых мясных деликатесов и салями. С одной стороны, это традиционные продукты для регионов Италии, Испании и Франции. С другой — новое и развивающееся направления для России. Очень мало информации и практики в стране, и, конечно, дорогостоящее оборудование. Все это время мы посещали российские и зарубежные выставки, предприятия с аналогичным профилем производства, работали над рецептурами продуктов. Сказать, что это было легко, я не могу. Было много ошибок. Мы подбирали локальных поставщиков, которые работают только со свежим, охлажденным мясом. Цена на такой продукт выше, но и качество другое. Искали наилучшее сочетание специй. Не работали и не планируем работать с готовыми смесями. Каждая рецептура в нашем ассортименте — результат многолетней практики и балансировки аромата и вкуса. Конечно же, без красителей и усилителей. Только натуральные специи и очень аккуратная соль. Наши клиенты следят за этим. Очень рады, что наш фуэт, паштет из куриной печени с черносливом и кедровым орехом, риет из утки с вяленой вишней и Брезаола из мраморной говядины получили такие достойный оценки в краевом конкурсе. В 2024 планируем продолжить работу над новыми интересными продуктами, чтобы наши гости имели возможность насладиться традиционными продуктами итальянской, французской и испанской гастрономии», — рассказал «ДК» Антон Кнутарев, директор компании «Культ Колбас».

Одна из фишек бренда — полностью ручной процесс производства. Для изготовления используют технологию длительного созревания, которой создатели обучались в стране ее разработки — Италии.

Как «ДК» писал ранее, в 2023 региональный конкурс «Лучший продовольственный товар» проводится 27 раз. Товары оценивали по органолептическим показателям, дизайну, наличию полной и достоверной маркировки. Кроме того, с 2023 комиссия также учитывала цвет, вкус, запах, консистенцию и внешний вид продукции. Название всех образцов скрыто от комиссии.

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