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Красноярские предприниматели получили золото на продовольственной выставке WORLDFOOD-2023

Красноярские предприниматели получили золото на продовольственной выставке WORLDFOOD-2023
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Четыре красноярские компании приняли участие в международной продовольственной выставке в Москве. Продукция двух предпринимателей отмечена золотыми медалями.

#НОВОСТИ
Так, медали в номинации «Продукты здорового и диетического питания, органическая продукция» получили «Дары Сибири» и «Всё своё». Жюри оценили медовый уксус и кедровое сгущенное молоко.
 
Сейчас идет прием заявок для участия в российских и зарубежных выставках на 2024. Центр «Мой бизнес» Красноярского края готов взять на себя большую часть расходов и оргвопросы. Заявки принимают до 1 ноября 2023. В этом году такой мерой поддержки воспользовались 60 предпринимателей.
 
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Автор: Петр Савельев
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