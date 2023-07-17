Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
90,11
101,19
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Компании просят предложить кандидатов на звание «Заслуженный экономист Красноярского края»

Компании просят предложить кандидатов на звание «Заслуженный экономист Красноярского края»
Иллюстрация: freepik / ru.freepik.com

В регионе начнут присваивать звание «Заслуженный экономист Красноярского края». Организации могут предложить своих кандидатов на присвоение этого звания.

#НОВОСТИ
В министерстве экономики и регионального развития рассказали, что звание будут присваивать тем, кто проработал в сфере экономики не менее 15 лет. Причем не менее 10 лет нужно отработать в Красноярском крае. Также работник должен иметь заслуги и достижения.
 
Органы государственной власти Красноярского края, местного самоуправления и коллективы региональных организаций могут предложить к присвоению звания своего кандидата. Документы рассмотрит специальная комиссия, подготовит решение и уже в ноябре, в преддверии Дня экономиста, мы вручим первые награды», — рассказала Анна Гарнец, и.о.министра экономики и регионального развития края.
 
Ходатайство и наградной лист ждут до 1 сентября в министерстве экономики и регионального развития по адресу: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а. Телефон для справок: 8 (391) 211-38-75.
 
Читайте также:
 

Мэр Владислав Логинов в торжественной обстановке вручил звание «Почётный гражданин города Красноярска». Церемонию приурочили к 395-летию города.

«Красноярскэнергосбыт» признали лучшей энергосбытовой компанией России

Эксперты отраслевой премии оценили клиентоориентированность красноярских энергетиков, а также их социальные и кадровые проекты.

В Красноярском крае назвали производителей лучших местных продуктов

Конкурс проводился уже в 26 раз. Комиссия рассмотрела почти три сотни различных товаров от 49 местных производителей.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Главный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставкуГлавный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставку
  • Музыкально-поэтический фестиваль «Амфибрахий на траве» пройдет 16 июля в КрасноярскеМузыкально-поэтический фестиваль «Амфибрахий на траве» пройдет 16 июля в Красноярске
  • Новак: Красноярск могут газифицировать в 2028Новак: Красноярск могут газифицировать в 2028
  • Зампредседателя правительства РФ Александр Новак прибыл в Красноярск с рабочим визитомЗампредседателя правительства РФ Александр Новак прибыл в Красноярск с рабочим визитом
  • Красноярскому алюминиевому «обнулят» часть выбросовКрасноярскому алюминиевому «обнулят» часть выбросов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.