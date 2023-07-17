Компании просят предложить кандидатов на звание «Заслуженный экономист Красноярского края»

В регионе начнут присваивать звание «Заслуженный экономист Красноярского края». Организации могут предложить своих кандидатов на присвоение этого звания.

В министерстве экономики и регионального развития рассказали, что звание будут присваивать тем, кто проработал в сфере экономики не менее 15 лет. Причем не менее 10 лет нужно отработать в Красноярском крае. Также работник должен иметь заслуги и достижения.

Органы государственной власти Красноярского края, местного самоуправления и коллективы региональных организаций могут предложить к присвоению звания своего кандидата. Документы рассмотрит специальная комиссия, подготовит решение и уже в ноябре, в преддверии Дня экономиста, мы вручим первые награды», — рассказала Анна Гарнец, и.о.министра экономики и регионального развития края.

Ходатайство и наградной лист ждут до 1 сентября в министерстве экономики и регионального развития по адресу: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а. Телефон для справок: 8 (391) 211-38-75.

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