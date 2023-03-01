«Красноярскэнергосбыт» признали лучшей энергосбытовой компанией России

Эксперты отраслевой премии оценили клиентоориентированность красноярских энергетиков, а также их социальные и кадровые проекты.

«Красноярскэнергосбыт» взял гран-при Всероссийского конкурса энергосбытовых компаний и был признан лучшей организацией в отрасли по итогам деятельности в 2022.

В этот раз за это звание боролось 48 сбытовых компаний из 54 регионов России. «Красноярскэнергосбыт» был представлен в четырех номинациях и суммарно набрал 107,15 балла. Причем в двух номинациях — «Социально ответственная энергосбытовая компания» и «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» — он занял первое место, а в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания» — второе.

Говоря о социальной ответственности энергетиков, стоит отметить, что в компании действует множество внутренних программ для персонала и членов их семей. К примеру, относительно недавно «Красноярскэнергосбыт» добавил в соцпакет своих сотрудников полюсы ДМС. В прошлом году объем затрат компании по этой части приблизился к 7 млн рублей. В целом же объем вложений в корпоративные льготы, гарантии и компенсации по итогу 2022 составил почти 52 млн рублей.

Помимо этого «Красноярскэнергосбыт» реализует большую благотворительную программу.

Ее объем в 2022 составил 3,5 млн рублей, которые были направлены на приобретение оборудования, техники, мебели для 16 медицинских, образовательных, спортивных и иных организаций края. Для оперативного пополнения запасов Красноярского краевого центра крови № 1 в минувшем году состоялось два внутрикорпоративных донорских марафона. В результате мероприятий 154 сотрудника сдали 70 литров крови. И это лишь малая часть добрых дел компании и ее коллектива», — рассказал исполнительный директор компании Олег Дьяченко.

Что касается клиентоориентированности «Красноярскэнергосбыта», то компания на постоянной основе работает над созданием новых сервисов, позволяющих ее абонентам комфортнее и эффективнее решать свои задачи. К примеру, в прошлом году компания разработала современную программу для формирования в режиме реального времени детализированной информации о состоянии финансово-лицевого счета. В результате, если раньше на оформление документа могло уходить от одного дня до недели, то теперь оно занимает от 7 до 25 минут. Также была модернизирована процедура записи на прием, в следствие чего время, которое на нее уходило сократилось в пять раз. Помимо этого, реализована удобная система сбора отзывов посетителей с помощью QR-кодов, что обеспечивает быструю и качественную обратную связь.

В эпоху глобальной информатизации внедрение новых интерактивных напрямую влияет на удовлетворенность и лояльность клиента к компании. Мы делаем все возможное, разработки, технологии, творческий потенциал сотрудников, клиентам достойный, качественный, современный сервис», — говорят в «Красноярскэнергосбыте».

Для справки: «Красноярскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Красноярском крае. Главная задача компании — реализация электроэнергии и оказание сопутствующих услуг потребителям региона, среди которых более 1,1 млн физических и более 32 тыс. юридических лиц. Численность персонала составляет 1 083 человека.

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