Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
82,09
88,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города»

Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города»
Иллюстрация: Владислав Логинов

Мэр Владислав Логинов в торжественной обстановке вручил звание «Почётный гражданин города Красноярска». Церемонию приурочили к 395-летию города.

#НОВОСТИ
Его удостоились Татьяна Казанова и Анатолий Матюшенко. Их имена внесли в книгу и на стенд Почетных граждан в Горсовете.
 
Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города» 1
 
Татьяна Казанова — заслуженный педагог Красноярского края с почти 50-летним стажем и директор школы №10, в прошлом экс-депутат горсовета. Анатолий Матюшенко — советник генерального директора «Красноярской региональной энергетической компании», экс-депутат горсовета и Заксобрания края.
 
Кроме того, пять красноярцев получили знаки отличия «За заслуги перед городом Красноярском» 2 степени. Это Ирина Перевалова, директор лицея №7; Николай Захаров, директор «Спортивной школы олимпийского резерва им. В.Г. Путинцева»; Евгений Гарин, начальник военного учебного центра при СФУ; Леонид Сабинин, доцент кафедры физической культуры Института физической культуры, спорта и туризма СФУ; Виктор Доценко, тренер по боксу высшей категории, член правления Красноярской региональной организации «Федерация бокса Красноярского края».
 
За заслуги и достижения в трудовой и общественной деятельности на благо Красноярска медалью Андрея Дубенского были награждены Сергей Плешков, тренер по акробатике Спортивной школы олимпийского резерва «Спутник», мастер спорта и Валентина Цивилёва, ветеран труда, отличник народного просвещения РФ, заслуженный педагог Красноярского края.
 
 
Читайте также:
 
В Красноярском крае выберут лучших энергопотребителей

В Красноярском крае стартовал отборочный этап конкурса «Надежный партнер». Организаторы поощрят самых добросовестных потребителей энергетических ресурсов по итогам 2022 года.

На День города в Красноярске ограничат движение и парковку

В центральной части города в период 8…13 июня 2023 будут действовать ограничения на движение и парковку транспорта.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублейВладимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублей
  • На красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФРНа красноярского предпринимателя завели дело за взятку заместителю управляющего ПФР
  • Электрокатамаран «Экоходъ 1» выйдет в первый рейс по Енисею 9 июня 2023Электрокатамаран «Экоходъ 1» выйдет в первый рейс по Енисею 9 июня 2023
  • Владимир Егоров покинул пост гендиректора «Сибиряка»Владимир Егоров покинул пост гендиректора «Сибиряка»
  • Ачинску добавят денег на ремонт дорогАчинску добавят денег на ремонт дорог
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.