Двоих красноярцев удостоили звания «Почетный гражданин города»

Мэр Владислав Логинов в торжественной обстановке вручил звание «Почётный гражданин города Красноярска». Церемонию приурочили к 395-летию города.

Его удостоились Татьяна Казанова и Анатолий Матюшенко. Их имена внесли в книгу и на стенд Почетных граждан в Горсовете.

Татьяна Казанова — заслуженный педагог Красноярского края с почти 50-летним стажем и директор школы №10, в прошлом экс-депутат горсовета. Анатолий Матюшенко — советник генерального директора «Красноярской региональной энергетической компании», экс-депутат горсовета и Заксобрания края.

Кроме того, пять красноярцев получили знаки отличия «За заслуги перед городом Красноярском» 2 степени. Это Ирина Перевалова, директор лицея №7; Николай Захаров, директор «Спортивной школы олимпийского резерва им. В.Г. Путинцева»; Евгений Гарин, начальник военного учебного центра при СФУ; Леонид Сабинин, доцент кафедры физической культуры Института физической культуры, спорта и туризма СФУ; Виктор Доценко, тренер по боксу высшей категории, член правления Красноярской региональной организации «Федерация бокса Красноярского края». За заслуги и достижения в трудовой и общественной деятельности на благо Красноярска медалью Андрея Дубенского были награждены Сергей Плешков, тренер по акробатике Спортивной школы олимпийского резерва «Спутник», мастер спорта и Валентина Цивилёва, ветеран труда, отличник народного просвещения РФ, заслуженный педагог Красноярского края.

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