В Красноярском крае выберут лучшие продовольственные товары

Краевой конкурс «Лучший продовольственный товар» состоится 12...25 октября. На смотр заявлено 286 образцов пищевой продукции.

Так, 12...13 октября выберут победителей среди региональных производителей колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и консервов. А 17 и 18 октября пройдет конкурс для производителей питьевого молока, сметаны, творога, масла, сыров и другой молочной продукции. Следующие на очереди – хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы. Эту продукцию жюри оценит 20 октября.

Затем 24 октября будут определять победителей среди производителей сахаристых, шоколадных и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. А 25 октября – безалкогольных напитков, плодоовощных консервов и рыбной продукции.

Конкурс проходит 27 раз. Жюри оценивает товары по органолептическим показателям, дизайну, наличию полной и достоверной маркировки. С 2023 комиссия также берет во внимание цвет, вкус, запах, консистенцию и внешний вид продукции. Название всех образцов скрыто от комиссии.

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