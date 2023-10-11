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В Красноярском крае выберут лучшие продовольственные товары

В Красноярском крае выберут лучшие продовольственные товары
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Краевой конкурс «Лучший продовольственный товар» состоится 12...25 октября. На смотр заявлено 286 образцов пищевой продукции.

#НОВОСТИ
Так, 12...13 октября выберут победителей среди региональных производителей колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и консервов. А 17 и 18 октября пройдет конкурс для производителей питьевого молока, сметаны, творога, масла, сыров и другой молочной продукции. Следующие на очереди – хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы. Эту продукцию жюри оценит 20 октября.
 
Затем 24 октября будут определять победителей среди производителей сахаристых, шоколадных и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. А 25 октября – безалкогольных напитков, плодоовощных консервов и рыбной продукции.
 
Конкурс проходит 27 раз. Жюри оценивает товары по органолептическим показателям, дизайну, наличию полной и достоверной маркировки. С 2023 комиссия также берет во внимание цвет, вкус, запах, консистенцию и внешний вид продукции. Название всех образцов скрыто от комиссии.
 
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Автор: Петр Савельев
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