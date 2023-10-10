«Деревянный» экспорт Красноярского края потерял 10%
Объемы внутрироссийских отгрузок выросли на 21%, но это не смогло компенсировать падение в зарубежных отгрузках.
За девять месяцев 2023 из Красноярского края на экспорт было отправлено 3,22 млн кубометров пиломатериалов и круглого леса. Такие данные опубликовало региональное управление Россельхознадзора.
Основная доля — 3,1 млн. куб. метров — пришлась на пиломатериалы. Это на 8,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2022. Экспорт же деловой древесины сократился на 43%. Таким образом общий объем зарубежных отгрузок этой продукции снизился на 10,5%.
В общероссийских поставках пиломатериалов и круглого леса был отмечен рост на 21% год к году — до 1,5 млн кубометров. Соответственно в целом из Красноярского края было вывезено 4,7 млн «кубов» лесопродукции, что на 2,1% меньше, чем за девять месяцев 2022.
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