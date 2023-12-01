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Пресервы «Рыбы Пила» признали лучшими в Красноярском крае

Пресервы «Рыбы Пила» признали лучшими в Красноярском крае
Иллюстрация: vk.com/ribapila_krsk

Компания стала победителем в одной из номинаций краевого конкурса производителей продуктов.

#НОВОСТИ

Компания «Старпом», представленная в Красноярске пятью магазинами рыбы и морепродуктов «Рыба Пила», а также собственным производством, заняла первое место в номинации «Консервы, пресервы рыбные и из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов» конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края», рассказала DK.RU основатель компании Светлана Буриченко.

Пресервы «Рыбы Пила» признали лучшими в Красноярском крае 1Призовые места заняли два продукта «Рыбы Пила»: «Филе форели малой соли» взяло первое место, а «Филе муксуна малой соли» — третье. Также на конкурс был заявлен производимый компанией «Том Ям», который в своей номинации стал вторым.

«Рыба Пила» была в числе шести компаний, которые впервые принимали участие в конкурсе «Лучший продовольственный товар Красноярского края». Из дебютантов первые места также заняли компании «Новые колбасы» (лучшая сыровяленая колбаса) и "Регион-Сибирь«(лучшие продукты из оленины и мясные полуфабрикаты). А консервированные ягоды и продукция с добавлением дикоросов от ИП Корчагина, стали лидерами сразу в нескольких номинациях.

Всего же, по данным регионального Минсельхоза, в этом году в конкурсе «Лучший продовольственный товар Красноярского края» приняло участие 52 товаропроизводителя. Они представили 289 продуктов в 35 номинациях.

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Автор: Петр Савельев
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