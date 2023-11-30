Подведены итоги конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края»
Участие в конкурсе приняли 52 региональных товаропроизводителя. Комиссия оценила 289 образцов продуктов в 35 номинациях. Шесть компаний и ИП участвовали в конкурсе впервые.
В развитие двух птицефабрик Красноярского края до 2026 инвестируют порядка 1,7 млрд рублей.
В Красноярском крае построят еще один завод по переработке рапса
Предприятие создадут совместно с китайцами. На стройку отводят два года.
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На поддержку аграриев Красноярского края в следующем году заложили 10 млрд рублей
Деньги будут выделены в рамках реализацию соответствующей госпрограммы.
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На поддержку малого и среднего бизнеса в Красноярском крае выделят 2 млрд рублей
Правительство региона приняло госпрограмму развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности. За три года финансирование составит около 2 млрд рублей.
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В Красноярском крае производители масличных культур получат 51,5 млн рублей
Средства можно направить на производство рапса и сои. Отбор для получения субсидии намечен на ноябрь 2023.