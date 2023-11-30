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Подведены итоги конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края»

Подведены итоги конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края»
Иллюстрация: Мария Ленц / krskstate.ru

Участие в конкурсе приняли 52 региональных товаропроизводителя. Комиссия оценила 289 образцов продуктов в 35 номинациях. Шесть компаний и ИП участвовали в конкурсе впервые.

#НОВОСТИ
Жюри конкурса пришло к выводу, что ООО «Новые колбасы» из Красноярска производит лучшую сыровяленую колбасу, ООО «Регион-Сибирь» Эвенкийского района изготавливает лучшие продукты из оленины и мясные полуфабрикаты. ООО «Старпом» отметили за лучшие рыбные консервы,  а Красноярский комбикормовый завод – за лучшую ячневую крупу
 
Лучшим хлебом из пшеничной муки назван хлеб «Сельский» ИП Татьяны Калюги из Красноярска. Хлеб «Бородинский» ИП Виктора Осколкова из Красноярска победило в номинации лучшим ржаной хлеб. Батон с добавлением отрубей и булочки для гамбургера лучшими признали у ООО «ЯрХлеб». Красноярская фабрика «Краскон» назвала лучшей в номинациях макаронные изделия, мармелад и глазированные вафли.
 
Лучшим молоком признали продукцию ООО «Агроник» Емельяновского района, а лучшим творогом продукцию Филимоновского молочноконсервного комбината из Канского района. Также жюри отметило сметану и сливочное масло ООО «Саянмолоко» Шушенского района, а у АО «Искра» Ужурского района и ИП Андрея Болсуновского Емельяновского района лучшими были названы сыры.
 
Лидер в новой номинации «Продукты молочные сгущенные» назван Филимоновский молочноконсервый комбинат.
 
В номинации «Новинка года» первое место отдано ООО «Комплекс» из Красноярска за негазированную питьевую воду для детей «Чистая вода Сибири». В число победителей также вошли продукция ООО «Трэнэкс» Шарыповского района, АО «Солгон» Ужурского района, абанского сельхозкооператива «Флагман», ОАО «Молоко» из Минусинска, ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков» Минусинского района, ЗАО «Назаровское» Назаровского района, ООО «Малтат» из Красноярска. 
 
Награждение победителей прошло на краевом Дне урожая. 
 
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Автор: Петр Савельев
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