В Красноярске выбрали лучших предпринимателей

Деловая экосистема «Миллиард» назвала лучших представителей своего сообщества.

В шорт-лист номинации «Предприниматель года по версии деловой экосистемы „Миллиард“» премии «Человек года — 2023» вошло 10 бизнесменов. Это стало известно по итогам очного голосования членов сообщества, состоявшегося на днях.

Отбор номинантов проводился среди всех членов клуба. Их достижения оценивали по восьми критериям:

Вклад в развитие значимых для региона отраслей;

Импортозамещение — создание технологического или экономического суверенитета региона;

Социальная ответственность бизнеса;

Участие в благотворительных проектах;

Некоммерческая поддержка предпринимательского сообщества;

Лидерство в отрасли;

Сложность проекта или бизнеса;

Безупречная репутация в предпринимательском сообществе.

Наибольший бал на первом этапе набрали:

Татьяна Андреева, сеть частных образовательных учреждений «Умка»;

Александр Глушков, «ПСК Лист»;

Ольга Грош, «Центр Сварки»;

Владимир Зубенко, «КРАСРОУД»;

Денис Киюцин, «Альфа-Инжиниринг»;

Андрей Климович, «АльянсСервис»;

Сергей Кононов, «МеталлПромГарант», «РемСервисГарант»;

Иван Мячев, «СибАвтоДорСнаб»;

Сергей Никитин, строительная компания «Титан»;

Павел Тришин, соучредитель группы компаний, в которую входят «Наш Двор Сибирь», «Наш Двор Восток», «Геопластика», «Давинчи».

Деловая экосистема „Миллиард“ объединяет бизнесменов из более чем 30 отраслей. Здесь и строители, и производственники, и переработчики. Их очень сложно сравнивать между собой. И шорт-лист не стал исключением — в нем представлено, по сути, все отраслевое многообразие клуба. Причем, многие из вошедших в этот список давно и прочно удерживают лидерство в своих сферах не только в Красноярском крае или Сибири, но и по России в целом. Соответственно, я считаю, что победа в этой номинации — самая сложная. И от этого победа в ней становится только ценнее», — говорит учредитель деловой экосистемы Андрей Перфилов.

Имена трех победителей и собственно «Предпринимателя года по версии деловой экосистемы „Миллиард“» объявят на церемонии вручения премии «Человек года», которая состоится 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.

Добавим, что в этом году деловая экосистема «Миллиард» уже второй раз выступает учредителем собственной номинации в премии «Человек года» в Красноярске. В 2022 победителем в ней (номинации) стал Олег Матюшкин, владелец компании «Союзмашинжиниринг», которая проектирует и строит модульные здания и быстровозводимые вахтовые городки для крупнейших компаний России.

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